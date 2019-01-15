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Стали известны подробности гибели школьницы в Барановичах

16.01.2019 18:26 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Девушка училась в 9 классе с экономическим профилем в барановичском лицее № 1.

В день трагедии она оставила предсмертную записку.

Руководство школы описывает девушку как отличницу и дружелюбного человека.

По информации Nashkraj.by, девочка жила с родителями в микрорайоне Боровки. У нее есть старший брат, который учится в университете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но по какой статье, пока не сообщают.

Похороны девушки, по предварительной информации, состоятся 17 января.

 
 
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Девушка училась в 9 классе с экономическим профилем в барановичском лицее № 1.
 
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