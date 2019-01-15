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Стали известны подробности гибели школьницы в Барановичах
Иллюстративное фото
В день трагедии она оставила предсмертную записку.
Руководство школы описывает девушку как отличницу и дружелюбного человека.
По информации
Следственный комитет возбудил уголовное дело, но по какой статье, пока не сообщают.
Похороны девушки, по предварительной информации, состоятся 17 января.
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Девушка училась в 9 классе с экономическим профилем в барановичском лицее № 1.
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