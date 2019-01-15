Стали известны подробности гибели школьницы в Барановичах

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В день трагедии она оставила предсмертную записку.Руководство школы описывает девушку как отличницу и дружелюбного человека.По информации, девочка жила с родителями в микрорайоне Боровки. У нее есть старший брат, который учится в университете.Следственный комитет возбудил уголовное дело, но по какой статье, пока не сообщают.Похороны девушки, по предварительной информации, состоятся 17 января.