В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе

Сама пострадавшая рассказала сайту, что судья предложил ей взять и денег и разойтись.рассказала девушка. —Он пытался уехать с места аварии, но несколько человек заблокировали его машину и засняли происшествие на видео. Сам судьяне отрицает участия в ДТП и заявил, что готов возместить ущерб, сообщает издание