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В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе
Однако сотрудники ГИБДД не внесли информацию в систему. В отношении виновных будет проведена проверка. Дело передано в военную прокуратуру, сообщило краевое управление Госавтоинспекции.
Сама пострадавшая рассказала сайту
«Убедившись, что машины остановились, я пошла. Смотрю, на левой полосе пусто. Я приостановилась, смотрю, потихонечку выезжает эта машина [которая потом сбила девушку — Юга.ру]. Я думаю, что сейчас пропущу, если ему нужно. Он моргнул мне, я и пошла. Видать, он думал, что я успею пройти, и нажал на газ. Само собой, я не успела перейти, — рассказала девушка. — Я уже лежу, он вышел из машины, начал меня поднимать. Говорит: «Поднимайся, что ты цирк устраиваешь? Давай, дам денег и разойдемся». Я кричу, плачу, говорю: «Какие деньги? Вы о чем говорите?»».
Он пытался уехать с места аварии, но несколько человек заблокировали его машину и засняли происшествие на видео. Сам судья Арсен Крикоров не отрицает участия в ДТП и заявил, что готов возместить ущерб, сообщает издание
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Однако сотрудники ГИБДД не внесли информацию в систему.
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