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О запрещении движения по бульвару Космонавтов

16.01.2019 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В связи с проведением ремонтных работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Мицкевича до улицы Орджоникидзе с 10 января 2019 г. до 1 апреля 2019г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62610.php

О запрещении движения по бульвару Космонавтов

 
 
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В связи с проведением ремонтных работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Мицкевича до...
 
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