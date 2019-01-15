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О запрещении движения по бульвару Космонавтов
16.01.2019 20:44 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с проведением ремонтных работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Мицкевича до улицы Орджоникидзе с 10 января 2019 г. до 1 апреля 2019г.
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В связи с проведением ремонтных работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Мицкевича до...
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