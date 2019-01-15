Бизнес не хочет благоустраивать чужие территории





Граждан и бизнес хотят обязать благоустраивать не принадлежащие им территории. Такая инициатива противоречит Конституции, отмечают в Бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей им.Кунявского (БСПН).

Палата представителей Национального собрания приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». В частности, изменения статей 43, 44 и 45 предоставляют местным органам власти право обязывать субъектов хозяйствования и граждан за собственный счет благоустраивать прилегающие к их участкам территории, то есть земли, не находящихся в собственности или аренде у этих субъектов.

Как отмечают эксперты, новая норма даже не определяет, что считается прилегающей территорией и как понимать благоустройство.

"Что такое прилегающая территория: один метр от забора или сто метров? Что означает благоустроить: соблюсти чистоту, порядок, высадить цветы или поставить золотую статую на данном участке?", - задается вопросом бизнес.

БСПН отмечает, что изменения в статьях 43, 44 и 45 данного закона противоречат Конституции, Гражданскому кодексу, а также самому закону о местном самоуправлении.

В частности, в соответствии со ст.56 Конституции граждане обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. Согласно ст.58, никто не может быть принужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных основным законом и другими законами. Установление местных налогов и сборов отнесено к исключительной компетенции местных Советов депутатов (ст.121). При этом основной закон не дал им право на установление неконтролируемых размеров поборов с хозяйствующих субъектов и граждан.

В ст.2 Гражданского кодекса установлена система принципов, определяющих и регламентирующих гражданские отношения. Все участники гражданских отношений, в том числе государство, его органы и должностные лица, действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства (принцип верховенства права). Вмешательство в частные дела не допускается (принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела). Участники гражданских правоотношений приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со ст.56 Закона «О местном управлении о самоуправлении в Республике Беларусь» гражданско-правовые отношения Советов, исполнительных и распорядительных органов с другими организациями строятся на договорное основе.

Эксперты БСПН считают, что от предлагаемых дополнений в статьи 43, 44 и 45 закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» необходимо отказаться по указанным выше основаниям.