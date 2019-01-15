ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес не хочет благоустраивать чужие территории

16.01.2019 19:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Бизнес не хочет благоустраивать чужие территории

Граждан и бизнес хотят обязать благоустраивать не принадлежащие им территории. Такая инициатива противоречит Конституции, отмечают в Бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей им.Кунявского (БСПН).

Палата представителей Национального собрания приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». В частности, изменения статей 43, 44 и 45 предоставляют местным органам власти право обязывать субъектов хозяйствования и граждан за собственный счет благоустраивать прилегающие к их участкам территории, то есть земли, не находящихся в собственности или аренде у этих субъектов.

Как отмечают эксперты, новая норма даже не определяет, что считается прилегающей территорией и как понимать благоустройство.

"Что такое прилегающая территория: один метр от забора или сто метров? Что означает благоустроить: соблюсти чистоту, порядок, высадить цветы или поставить золотую статую на данном участке?", - задается вопросом бизнес.

БСПН отмечает, что изменения в статьях 43, 44 и 45 данного закона противоречат Конституции, Гражданскому кодексу, а также самому закону о местном самоуправлении.

В частности, в соответствии со ст.56 Конституции граждане обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. Согласно ст.58, никто не может быть принужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных основным законом и другими законами. Установление местных налогов и сборов отнесено к исключительной компетенции местных Советов депутатов (ст.121). При этом основной закон не дал им право на установление неконтролируемых размеров поборов с хозяйствующих субъектов и граждан.

В ст.2 Гражданского кодекса установлена система принципов, определяющих и регламентирующих гражданские отношения. Все участники гражданских отношений, в том числе государство, его органы и должностные лица, действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства (принцип верховенства права). Вмешательство в частные дела не допускается (принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела). Участники гражданских правоотношений приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со ст.56 Закона «О местном управлении о самоуправлении в Республике Беларусь» гражданско-правовые отношения Советов, исполнительных и распорядительных органов с другими организациями строятся на договорное основе.

Эксперты БСПН считают, что от предлагаемых дополнений в статьи 43, 44 и 45 закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» необходимо отказаться по указанным выше основаниям.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждан и бизнес хотят обязать благоустраивать не принадлежащие им территории. Такая инициатива противоречит Конституции, отмечают в Бизнес-союзе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минкульт включил Осмоловку в охранную историко-культурную зону Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика