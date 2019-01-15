Актер Маколей Калкин намерен сменить имя

Комментарий «АиФ»: актер Маколей Калкин сменит второе имя. Его будут звать Маколей Маколей Калкин Калкин.
Маколей выбрал себе новое второе имя из числа предложенных подписчиками в «Твиттере». «Мое второе имя выбрано. Вы проголосовали, и победитель есть. В 2019 году мое новое официальное имя будет Маколей Маколей Калкин Калкин. Звучит красиво (если вам нравится мое имя)», — сообщил актер в своем аккаунте.
Калкин объявил голосование 26 ноября. «Мое второе имя какое-то тупое. Ларри? Апельсин? Если честно, я даже не могу его вспомнить», — написал актер, попросив своих подписчиков предложить варианты. Среди них были такие, как «Акулья Неделя» (Shark Week), Киран (Kieran, имя его младшего брата), «МакРиб вернулся» (The McRib Is Back) и «Рекламный Трюк» (Publicity Stunt).