Актер Маколей Калкин намерен сменить имя

Комментарий «АиФ»: актер Маколей Калкин сменит второе имя. Его будут звать Маколей Маколей Калкин Калкин.

Маколей выбрал себе новое второе имя из числа предложенных подписчиками в «Твиттере». «Мое второе имя выбрано. Вы проголосовали, и победитель есть. В 2019 году мое новое официальное имя будет Маколей Маколей Калкин Калкин. Звучит красиво (если вам нравится мое имя)», — сообщил актер в своем аккаунте.