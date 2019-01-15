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На четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Ожидаются мокрый снег и дождь.
Утром и днем в четверг, 17 января, на значительной части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, сообщает сайт Гидрометцентра.
Во многих районах Беларуси выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.
Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях -8..-10°С, по западу 0..+1°С; максимальная – в середине дня 0..+5°С.
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Ожидаются мокрый снег и дождь.
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