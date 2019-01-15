На четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра









Утром и днем в четверг, 17 января, на значительной части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, сообщает сайт Гидрометцентра.





Во многих районах Беларуси выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.





Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях -8..-10°С, по западу 0..+1°С; максимальная – в середине дня 0..+5°С.