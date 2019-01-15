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С большими «ноздрями» и новым V8 под капотом: BMW представила обновленный седан седьмой серии

16.01.2019 21:32 — Разное | Tut.by  
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Компания BMW поделилась подробностями об обновленном седане седьмой серии, который получил основательно переработанную внешность и пересмотренную линейку силовых агрегатов.


Вслед за флагманским кроссовером X7 представительский седан обзавелся крупными «ноздрями» радиаторной решетки, площадь поверхности которой увеличилась на 40%. Капот стал выше на 50 мм, а его форма отличается более четкими контурами. Сзади появилась световая полоса вдоль хромированной окантовки по всей ширине крышки багажника и соединяющая задние фары, блоки которых стали примерно на 35 мм тоньше по сравнению с дореформенной моделью.


В салоне модернизированной «семерки» — новый кожаный руль, знакомая по купе восьмой серии цифровая «приборка», предусмотренный уже в стандартной комплектации устройство для беспроводной зарядки смартфона и опциональная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с двумя 10-дюймовыми сенсорными дисплеями. Также разработчики обещают улучшенный акустический комфорт.


Основным новшеством по части техники для «семерки» стал целиком переработанный 4,4-литровый двигатель V8 с увеличенной на 80 лошадиных сил отдачей (530 сил). Крутящий момент агрегата подрос на 100 Нм и теперь равен 750 Нм. Также в гамме будет «подзаряжаемая» гибридная версия с 394-сильной комбинацией рядной «шестерки» и электромотора. Начальная версия «семерки» оснащается 249-сильным бензиновым мотором, на вершине гаммы по-прежнему остается версия с 6,6-литровым мотором V12 мощностью 600 лошадиных сил. Дизелей предусмотрено три — мощностью от 249 до 400 сил.


У дилеров обновленная «семерка» BMW появится весной, уже известны цены для российского рынка — они начинаются от 5 480 000 рублей (около 82 тыс. долларов в пересчете по нынешнему курсу).

 
 
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Компания BMW поделилась подробностями об обновленном седане седьмой серии, который получил основательно переработанную внешность и пересмотренную линейку...
 
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