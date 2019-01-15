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Си Цзиньпин пригласил Лукашенко на второй международный форум высшего уровня "Один пояс, один путь"

16.01.2019 21:40 — Разное | Интерфакс  
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Глава Китая Си Цзиньпин через посла Китая в Беларуси передал Александру Лукашенко приглашение принять участие во втором международном форуме высшего уровня "Один пояс, один путь", сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с послом Китая в Беларуси Цуй Циминомм. Стороны обсудили подготовку ко второму международному форуму высшего уровня "Один пояс, один путь", который состоится в апреле 2019 г. в Пекине. Посол Китая передал личное послание председателя КНР Си Цзиньпина президенту Беларуси А.Г.Лукашенко с приглашением принять участие в этом важном мероприятии", - говорится в сообщении.

Белорусский и китайский дипломаты рассмотрели ряд других вопросов двустороннего сотрудничества, отметили общность подходов к основным темам двусторонней и международной повестки дня.

"В этом контексте посол Китая поблагодарил за последовательную поддержку главой белорусского государства, ее правительством и МИД политики "одного Китая", - отметили в МИД.

Заместитель министра подтвердил, что поддержка Беларусью подходов Китайской Народной Республики в отношении темы Тайваня носит глубоко принципиальный характер и основывается на осознании объективной правильности этих подходов и их соответствия коренным интересам китайского народа.

В первом международном форуме "Один пояс, один путь", который прошел в мае 2017 г. в г.Пекине, приняли участие руководители 29 государств и международных организаций, в том числе президент Беларуси А.Г.Лукашенко. В ходе форума обсуждены пути углубления экономического взаимодействия между государствами, которые входят в Экономический пояс Шелкового пути, в частности, формирования транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Азии и Европы.

Беларусь является ключевым звеном инициативы "Один пояс, один путь" с учетом успешной реализации на территории страны проекта создания индустриального парка "Великий камень", названного председателем КНР "жемчужиной" Шелкового пути.

В рамках работы по дальнейшему повышению привлекательности парка для международных инвесторов в июле 2019 г. на базе индустриального парка планируется провести международный форум "Пояс и путь".

 
 
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Глава Китая Си Цзиньпин через посла Китая в Беларуси передал Александру Лукашенко приглашение принять участие во втором международном форуме высшего уровня "Один...
 
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