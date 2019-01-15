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Эрдоган увидел в атаке в Манбидже попытку повлиять на Трампа

16.01.2019 21:05 — Разное | Интерфакс  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в сирийском Манбидже, возможно, был нацелен на то, чтобы президент США Дональд Трамп изменил решение вывести американские войска из Сирии, сообщает агентство Associated Press.

"Атака в Манбидже могла быть нацелена на то, чтобы повлиять на решение о выходе (США - ИФ). Я увидел решимость Трампа вывести (войска - ИФ), и я полагаю, что он не отступится, столкнувшись с террористическим актом", - заявил Р.Т.Эрдоган.

Ранее в ВС США подтвердили в среду данные о гибели американских военнослужащих в районе сирийского города Манбидж. Точное число погибших в командовании не привели.

По первоначальным данным, целью напавших смертников были американские солдаты, которых атаковали, когда они направлялись в один из местных ресторанов. По данным очевидцев, контактирующих с сирийской оппозицией, среди погибших есть военнослужащие США.

 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в сирийском Манбидже, возможно, был нацелен на то, чтобы президент США Дональд Трамп изменил решение...
 
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