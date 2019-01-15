Пожилые болельщицы чуть не подрались за повязку Арины Соболенко на Australian Open

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. И – чуть не спровоцировала драку между болельщицами в первых рядах.

После победы над Кэти Бултер из Великобритании белоруска, празднуя победу, бросила болельщикам на трибуны свою повязку, сняв ее с головы. За разные стороны повязки вцепились сразу две женщины, каждая из которых отчаянно пыталась вырвать подарок от белоруски, чтобы забрать его себе. В борьбу, которая уже практически переросла в драку. Пришлось вмешаться службе охраны теннисного турнира. Агрессивные болельщицы вынуждены были покинуть трибуны. А вот судьба повязки Арины Соболенко осталась неизвестной. Ее забрали те самые охранники.