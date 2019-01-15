Директор турфирмы присвоила себе деньги клиентов: в Гродно начат судебный процесс

Остались без путевок и без денег. В Гродно начат процесс в отношении директора турфирмы, которая прошлым летом, по данным следствия, присвоила себе деньги клиентов.

Всего 16 пострадавших и почти 40 тысяч рублей ущерба. Турция, Тунис, Египет, Украина – в новую на гродненском рынке компанию «На чемоданах» завлекали дешевыми турами. В сети только хорошие отзывы, часть отдыхающих – знакомые и друзья, сама директор – бывший страховщик и работник туристической сферы. Но как только люди вносили плату за поездку, деньги 31-летняя женщина забирала себе. Она надеялась заработать больше, прокрутив суммы в букмекерских конторах. Первое время попытки были успешными, затем удача отвернулась.

Обвинение – сразу по четырем статьям. За растрату, причинение ущерба, подделку документов и мошенничество в крупном размере бывшему директору турфирмы грозит до 12 лет лишения свободы.

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