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Праздничным концертом в Солигорске отметили РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
16.01.2019 — Разное | Soligorsk News
8 января 2019 21:28 2010
Праздничным концертом в Солигорске отметили РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Большой фоторепортаж.
7 января 2019 года в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоялся концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла кафедрального собора Рождества Христова города Солигорска под художественным руководством Елены Георгиевны Сацевич.
Старания ребят оценили родители, педагоги, многочисленные гости, в том числе из ближнего зарубежья. Сценическое действо было соткано из проникновенных песнопений в честь новорожденного Богомладенца и трогательных театрализованных постановок, составленных по мотивам духовного наследия и традиций белорусского народа.
Праздничный концерт посетили генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый и епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Архипастыря сопровождали секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько и настоятель кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий.
Поздравив собравшихся с Рождеством Христовым, гендиректор «Беларуськалия» пожелал детям творить добро, радовать родителей, любить родную Беларусь. Ребятам были вручены подарки.
Епископ Антоний передал в 11 учреждений дошкольного образования Солигорска факсимильные копии национальной святыни — рукописного Слуцкого Евангелия XVI века. Хранясь в этнографических кабинетах, издание поможет юным сердцам прикоснуться к прекрасному, будет способствовать детям в познании важных нравственных ценностей, формировании патриотизма, любви к ближним и родной земле.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
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8 января 2019 21:28 2010 Праздничным концертом в Солигорске отметили...
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