

Праздничным концертом в Солигорске отметили РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Большой фоторепортаж. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: Слуцко-Солигорская епархия.

7 января 2019 года в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоялся концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла кафедрального собора Рождества Христова города Солигорска под художественным руководством Елены Георгиевны Сацевич.









Старания ребят оценили родители, педагоги, многочисленные гости, в том числе из ближнего зарубежья. Сценическое действо было соткано из проникновенных песнопений в честь новорожденного Богомладенца и трогательных театрализованных постановок, составленных по мотивам духовного наследия и традиций белорусского народа.













Праздничный концерт посетили генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый и епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Архипастыря сопровождали секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько и настоятель кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий.













Поздравив собравшихся с Рождеством Христовым, гендиректор «Беларуськалия» пожелал детям творить добро, радовать родителей, любить родную Беларусь. Ребятам были вручены подарки.



Правящий архиерей Слуцко-Солигорской епархии пожелал детям, родителям и гостям тепла и уюта в Рождественские дни и сердечно поблагодарил маленьких артистов за замечательное представление.







Епископ Антоний передал в 11 учреждений дошкольного образования Солигорска факсимильные копии национальной святыни — рукописного Слуцкого Евангелия XVI века. Хранясь в этнографических кабинетах, издание поможет юным сердцам прикоснуться к прекрасному, будет способствовать детям в познании важных нравственных ценностей, формировании патриотизма, любви к ближним и родной земле.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Слуцко-Солигорской епархии.