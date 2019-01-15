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Переговоры президентов Беларуси и Зимбабве: что планируют обсудить политики

16.01.2019 22:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Зимбабве посещает Беларусь с официальным визитом. Несколько часов назад его самолет совершил посадку в Национальном аэропорту «Минск». На белорусской земле гостя встретили с особым теплом и радушием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры президентов Беларуси и Зимбабве: что планируют обсудить политики

Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Зимбабве 17 января. Встреча пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов. Речь пойдет и о перспективных направлениях в двусторонних отношениях. Прежде всего, это сфера торговли и инвестиций, реализация совместных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда международных документов.

Переговоры президентов Беларуси и Зимбабве: что планируют обсудить политики

Официальный визит президента Зимбабве предусматривает содержательную деловую программу. Ожидается в том числе и встреча с представителями белорусского бизнеса.

Переговоры президентов Беларуси и Зимбабве: что планируют обсудить политики

Зимбабве – один из лидеров по добыче алмазов. При этом белорусская техника помогает обрабатывать драгоценные камни из самых разных месторождений. Кроме того, Беларусь поставляет в республику африканского континента калийные удобрения, автотехнику, печатную продукцию.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Зимбабве посещает Беларусь с официальным визитом. Несколько часов назад его самолет совершил посадку в Национальном аэропорту...
 
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