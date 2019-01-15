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«Мы будем брать качеством»: в Беларуси открылся первый агропромышленный парк
Новости Беларуси. В Гродненской области открылся первый в стране агропромышленный парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учить сельхозпроизводителей грамотному ведению сельского хозяйства намерены в местном аграрном университете. Повышать квалификацию здесь будут работники СПК и фермеры. Как вырастить капусту не хуже импортной, и почему так важно уметь перерабатывать овощи и фрукты?
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Новости Беларуси. В Гродненской области открылся первый в стране агропромышленный парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учить...
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