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Теракт в Кении: 15 погибших, боевики ликвидированы
Новости Кении. Спецслужбы Кении ликвидировали боевиков, захвативших отель в Найроби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пять террористов были убиты в ходе спецоперации, один подорвал себя, и еще один злоумышленник был задержан. Сейчас постояльцы гостиницы и персонал вне опасности.
Напоминаем: боевики атаковали гостиничный комплекс днем 15 января. В результате взрыва и перестрелки погибли 15 человек, около 30 госпитализированы с различными ранениями.
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Новости Кении. Спецслужбы Кении ликвидировали боевиков, захвативших отель в Найроби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять террористов были убиты в...
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