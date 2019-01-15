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Председатель КНР пригласил Президента Беларуси на второй форум «Один пояс, один путь»

16.01.2019 22:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко на второй форум «Один пояс, один путь» в Пекине. Соответствующее личное послание передал 16 января Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в нашей стране замминистру иностранных дел Беларуси Андрею Дапкюнасу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель КНР пригласил Президента Беларуси на второй форум «Один пояс, один путь»

Крупнейший международный саммит пройдет в Пекине весной-2019. Президент Беларуси принимал участие и в первом форуме «Один пояс, один путь» в 2017-м. Тогда в Пекин прибыли руководители 29 государств и международных организаций.

Председатель КНР пригласил Президента Беларуси на второй форум «Один пояс, один путь»

Идея создания экономического пояса Шелкового пути была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином. Ее цель – создание принципиально новой модели взаимодействия между странами. Беларусь одной из первых поддержала эту инициативу. Сегодня наша страна задействована в нескольких маршрутах нового сухопутного Шелкового пути.
 
 
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Новости Беларуси. Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко на второй форум «Один пояс, один путь» в Пекине. Соответствующее личное послание передал 16 января...
 
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