Четверых российских бобслеистов отстранили на два года за допинг

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова, а также трех российских бобслеистов Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева на два года. Все четверо отстранены за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Срок дисквалификации закончится в декабре 2020 года.



Владимир Путин и Александр Зубков. Фото: Reuters

Результаты Зубкова, Касьянова, Хузина и Пушкарева с февраля 2014 года аннулированы. Все отстраненные спортсмены имеют право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Дисквалификация включает в себя запрет заниматься как спортивной, так и административной деятельностью в бобслее. Таким образом, Зубкову придется подать в отставку с поста президента Федерации бобслея России.

— Я еще не видел решения. Что касается апелляции, то сначала мне и моему адвокату надо ознакомиться с документами, и после этого примем решение, — цитирует Зубкова ТАСС .

Зубков завершил спортивную карьеру в октябре 2014 года. В июне 2016 года его избрали главой национальной федерации. В ноябре 2017 года МОК лишил его двух золотых олимпийских медалей, объяснив свое решение аномальными показателями соли в допинг-пробах.

В двойках золото экипажа Зубкова должно быть передано швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. В четверках награды россиян перейдут Оскару Мелбардису, Даумантсу Дрейшкенсу, Арвису Вилкасте и Янису Стренге из Латвии.

В ноябре Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова к CAS, позволив ему оставить себе две золотые награды Игр в Сочи. Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на это решение, но Мосгорсуд не стал менять свой вердикт.

ОКР попросит Зубкова уйти из Федерации бобслея после допингового скандала

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация обратится с просьбой к Федерации бобслея России досрочно прекратить полномочия ее президента Александра Зубкова. Соответствующее требование в среду, 16 января, выдвинула Международная федерации бобслея и скелетона (IBSF).

— Будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем (Зубковым) полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации для выборов нового руководителя организации, — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

Зубков заявил, что ждет профессионального перевода решения IBSF. После получения перевода он планирует обсудить дальнейшие действия с адвокатом. Дисквалификацию на два года он назвал «полным маразмом».

— Уже неоднократно повторяю: у меня антидопинговых нарушений нет, допинга в пробах нет. То, что какая-то соль была, — вопросы не ко мне. Конечно, я не согласен с этим. На каком основании меня впервые в истории обвиняют в нарушении антидопинговых правил? Это вообще маразм полный, — приводит слова Зубкова «Москва 24».