Стали известны соперники волейболистов Беларуси на чемпионате Европы - 2019

16 января в Брюсселе состоялась жеребьевка финального этапа мужского чемпионата Европы, сообщает пресс-служба БФВ.



Фото: vk.com/blrvolley

24 сильнейшие команды континента были разделены на 4 группы по 6 команд. Соперниками белорусов по группе «C» станут сборные Словении, России, Финляндии, Турции и Македонии.

Остальные группы:

группа «А»: Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния;

группа «B»: Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия;

группа «D»: Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория.

Финальный этап мужского чемпионата Европы пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года в четырех странах: Франции, Бельгии, Нидерландах и Словении. По итогам группового этапа в 1/8 финала выходят по 4 сильнейшие команды из группы.

Белорусская женская национальная команда узнает своих соперниц 23 января. Жеребьевка пройдет в Стамбуле в 14.00 по минскому времени.