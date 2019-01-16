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Стали известны соперники волейболистов Беларуси на чемпионате Европы - 2019
16 января в Брюсселе состоялась жеребьевка финального этапа мужского чемпионата Европы, сообщает
24 сильнейшие команды континента были разделены на 4 группы по 6 команд. Соперниками белорусов по группе «C» станут сборные Словении, России, Финляндии, Турции и Македонии.
Остальные группы:
группа «А»: Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния;
Финальный этап мужского чемпионата Европы пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года в четырех странах: Франции, Бельгии, Нидерландах и Словении. По итогам группового этапа в 1/8 финала выходят по 4 сильнейшие команды из группы.
Белорусская женская национальная команда узнает своих соперниц 23 января. Жеребьевка пройдет в Стамбуле в 14.00 по минскому времени.
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16 января в Брюсселе состоялась жеребьевка финального этапа мужского чемпионата Европы.
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