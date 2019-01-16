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Две болельщицы Арины Соболенко едва не подрались за сувенир от белоруски на Australian Open
На трибунах арены «Мельбурн Парк», где проходит открытый чемпионат Австралии по теннису, две болельщицы белоруски Арины Соболенко устроили не менее жаркое сражение, чем порой можно увидеть на корте.
После
Особенно упорная схватка развернулась за головную повязку, которую поймали две дамы солидного возраста. Перетягивание трофея продолжалось довольно долго, никто не хотел уступать, публика потешалась, а охранники все больше напрягались.
В итоге охрана решила действовать — сразу 5 мужчин взялись разнимать женщин, а затем депортировали их со стадиона. Кроме того, охранники конфисковали заветную повязку, поскольку ни одна из дам не хотела уступать другой и обе не выпускали трофей из цепких рук…
А соперницей Арины Соболенко в 1/16 финала станет 17-летняя представительница США Аманда Анисимова (№ 87 WTA), обыгравшая 24-ю ракетку мира 29-летнюю Лесю Цуренко из Украины — 6:0, 6:2.
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На трибунах арены «Мельбурн Парк», где проходит открытый чемпионат Австралии по теннису, две болельщицы белоруски Арины Соболенко устроили не менее жаркое...
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