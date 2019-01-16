Две болельщицы Арины Соболенко едва не подрались за сувенир от белоруски на Australian Open

На трибунах арены «Мельбурн Парк», где проходит открытый чемпионат Австралии по теннису, две болельщицы белоруски Арины Соболенко устроили не менее жаркое сражение, чем порой можно увидеть на корте.



Фото: Reuters

После победы над британкой Кэти Болтер во 2-м круге Australian Open Арина Соболенко выбросила на трибуны напульсники и головную повязку в качестве сувениров для зрителей.

Особенно упорная схватка развернулась за головную повязку, которую поймали две дамы солидного возраста. Перетягивание трофея продолжалось довольно долго, никто не хотел уступать, публика потешалась, а охранники все больше напрягались.

Video of security surrounding the ladies They still hadn’t let go… #AusOpen ⁠ ⁠ pic.twitter.com/IcND15oSjK — Jedd Zetzer (@JeddZetzer) 16 января 2019 г.

В итоге охрана решила действовать — сразу 5 мужчин взялись разнимать женщин, а затем депортировали их со стадиона. Кроме того, охранники конфисковали заветную повязку, поскольку ни одна из дам не хотела уступать другой и обе не выпускали трофей из цепких рук…

А соперницей Арины Соболенко в 1/16 финала станет 17-летняя представительница США Аманда Анисимова (№ 87 WTA), обыгравшая 24-ю ракетку мира 29-летнюю Лесю Цуренко из Украины — 6:0, 6:2.