Две болельщицы Арины Соболенко едва не подрались за сувенир от белоруски на Australian Open

На трибунах арены «Мельбурн Парк», где проходит открытый чемпионат Австралии по теннису, две болельщицы белоруски Арины Соболенко устроили не менее жаркое сражение, чем порой можно увидеть на корте.

После победы над британкой Кэти Болтер во 2-м круге Australian Open Арина Соболенко выбросила на трибуны напульсники и головную повязку в качестве сувениров для зрителей.

Особенно упорная схватка развернулась за головную повязку, которую поймали две дамы солидного возраста. Перетягивание трофея продолжалось довольно долго, никто не хотел уступать, публика потешалась, а охранники все больше напрягались.

Video of security surrounding the ladies