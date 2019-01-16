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Две болельщицы Арины Соболенко едва не подрались за сувенир от белоруски на Australian Open

16.01.2019 21:39 — Разное | Tut.by  
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На трибунах арены «Мельбурн Парк», где проходит открытый чемпионат Австралии по теннису, две болельщицы белоруски Арины Соболенко устроили не менее жаркое сражение, чем порой можно увидеть на корте.


Фото: Reuters

После победы над британкой Кэти Болтер во 2-м круге Australian Open Арина Соболенко выбросила на трибуны напульсники и головную повязку в качестве сувениров для зрителей.

Особенно упорная схватка развернулась за головную повязку, которую поймали две дамы солидного возраста. Перетягивание трофея продолжалось довольно долго, никто не хотел уступать, публика потешалась, а охранники все больше напрягались.

В итоге охрана решила действовать — сразу 5 мужчин взялись разнимать женщин, а затем депортировали их со стадиона. Кроме того, охранники конфисковали заветную повязку, поскольку ни одна из дам не хотела уступать другой и обе не выпускали трофей из цепких рук…

А соперницей Арины Соболенко в 1/16 финала станет 17-летняя представительница США Аманда Анисимова (№ 87 WTA), обыгравшая 24-ю ракетку мира 29-летнюю Лесю Цуренко из Украины — 6:0, 6:2.

 
 
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На трибунах арены «Мельбурн Парк», где проходит открытый чемпионат Австралии по теннису, две болельщицы белоруски Арины Соболенко устроили не менее жаркое...
 
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