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Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями
16.01.2019 — Разное | Вороновская газета
Влад рассказал
— В детстве я приходил к отцу, давал ему карандаш с бумагой и просил нарисовать «Волгу» или «Москвич». У отца получалось здорово, и потом я подолгу пытался повторить его рисунок, — рассказывает Влад Букатко. — В 2014 году я стал интересоваться, есть ли у меня единомышленники и нашел сообщество автомобильных художников. Тогда я впервые понял, что круто не просто нарисовать автомобиль, а сделать к нему фон, чтобы готовая работа была похожа на картину.
Сейчас молодой человек рисует простыми карандашами разной твердости. Когда изображению нужно придать цвет, использует акриловые краски или цветные карандаши.
Audi RS7 с фоном. Это одна из первых работ с фоном
Обычно Влад рисует для себя, но в последнее время к нему стали обращаться друзья.
— Больше всего работ я сделал для лидского клуба «Mercedes». Но порой ко мне обращаются и владельцы других марок. Часто присылают фотографии топовых автомобилей, но просят установить на них диски, номерные знаки, шторки и другие элементы от своих реальных машин. А бывает наоборот, присылают фото своих автомобилей, но просят поставить на них рестайлинговые фары и бампера, нарисовать более крутые диски. Ну и часто просят не переносить на рисунок сколы и царапины с реальной машины, — улыбается художник.
Влад может нарисовать автомобиль по фотографии, но при этом полностью изменив его ракурс или добавив необычный фон. Говорит, что однажды у него попросили нарисовать семью на фоне любимой машины, такие сложные задачи ему нравятся.
Одна из последних работ, этот Mercedes W126, выполненный простыми карандашами. На капоте и крыльях заметно отражение деревьев, в хромированной решетке также есть отражение, на фарах заметны даже рассеиватели, а в салоне — фликер.
— Что для тебя самое сложное в рисунке?
— Сейчас я сосредоточился на прорисовке тени. Казалось бы, что это темное пятно под машиной, но на самом деле тень скрывает множество линий и имеет сложную структуру. Увы, фотографии рисунков не передают этих деталей. Вживую изображение выглядит иначе. Например, на фото W126 ведь не видно, что его нижняя часть более светлая? А на самом деле это так, ниже молдингов он прорисован другими карандашами, — говорит Влад.
Порой Влад придумывает автомобили. В его альбомах мы нашли изображение варианта современной «Победы»:
— Ты ведь смотришь на
— Наверное, да. Я смотрю на каждый автомобиль как на потенциальный рисунок. Слежу, как проходят линии кузовов, всматриваюсь в детали. Так продолжается уже достаточно давно, и у меня сложилось собственное мнение о дизайне автомобилей. Например, что касается нашумевшей недавно новой BMW 8-series, то мне она нравится не так сильно, как ее восхваляют журналисты и фанаты. Мне она напоминает вытянутую «шестерку», а ее громоздкая крыша кажется незавершенной и слишком длинной, — говорит собеседник.
В основе некоторых работ Влада лежат реальные кадры из видео. Например, этот W201 нарисован по видеоролику, который рассказывает об истории создания «Мерседеса»:
Художник из Лиды плотно общается с такими же увлеченными ребятами из других стран. Например, недавно они играли в такую игру: нарисовать встречу художников на своих автомобилях, но чтобы на переднем плане был автомобиль автора.
Перед вами работа Влада и его VW Vento в центре, а позади машины ребят из России, Казахстана и Украины. В реальности такая встреча невозможна, а вот в фантазиях — без проблем!
Впервые Влад понял, что хорошо рисует, когда его рисунок BMW e60 разместили в популярном российском паблике SMOTRA. В комментариях к той записи было более 150 мнений и мало кто верил, что перед ними рисунок. Обычно писали, что это фотография после фоторедактора. Но были и те, кто удивлялся таланту Влада и говорили о сложности работы.
Та самая BMW e60, когда Влад понял, что ему нужно продолжать
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В Лиде живет парень, который рисует автомобили карандашами и делает это настолько хорошо, что в интернете его работы считают фотографиями. Недавно Влад Букатко...
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