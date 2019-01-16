Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

Влад рассказал AutoGrodno.by , что по образованию он механик, заканчивал Лидский колледж. А вот что касается рисования — то он самоучка.





— В детстве я приходил к отцу, давал ему карандаш с бумагой и просил нарисовать «Волгу» или «Москвич». У отца получалось здорово, и потом я подолгу пытался повторить его рисунок, — рассказывает Влад Букатко. — В 2014 году я стал интересоваться, есть ли у меня единомышленники и нашел сообщество автомобильных художников. Тогда я впервые понял, что круто не просто нарисовать автомобиль, а сделать к нему фон, чтобы готовая работа была похожа на картину.

Сейчас молодой человек рисует простыми карандашами разной твердости. Когда изображению нужно придать цвет, использует акриловые краски или цветные карандаши.





Audi RS7 с фоном. Это одна из первых работ с фоном

Обычно Влад рисует для себя, но в последнее время к нему стали обращаться друзья.

— Больше всего работ я сделал для лидского клуба «Mercedes». Но порой ко мне обращаются и владельцы других марок. Часто присылают фотографии топовых автомобилей, но просят установить на них диски, номерные знаки, шторки и другие элементы от своих реальных машин. А бывает наоборот, присылают фото своих автомобилей, но просят поставить на них рестайлинговые фары и бампера, нарисовать более крутые диски. Ну и часто просят не переносить на рисунок сколы и царапины с реальной машины, — улыбается художник.

Влад может нарисовать автомобиль по фотографии, но при этом полностью изменив его ракурс или добавив необычный фон. Говорит, что однажды у него попросили нарисовать семью на фоне любимой машины, такие сложные задачи ему нравятся.

Одна из последних работ, этот Mercedes W126, выполненный простыми карандашами. На капоте и крыльях заметно отражение деревьев, в хромированной решетке также есть отражение, на фарах заметны даже рассеиватели, а в салоне — фликер.





— Что для тебя самое сложное в рисунке?

— Сейчас я сосредоточился на прорисовке тени. Казалось бы, что это темное пятно под машиной, но на самом деле тень скрывает множество линий и имеет сложную структуру. Увы, фотографии рисунков не передают этих деталей. Вживую изображение выглядит иначе. Например, на фото W126 ведь не видно, что его нижняя часть более светлая? А на самом деле это так, ниже молдингов он прорисован другими карандашами, — говорит Влад.









Порой Влад придумывает автомобили. В его альбомах мы нашли изображение варианта современной «Победы»:





— Ты ведь смотришь на автомобили иначе, не так как мы все?

— Наверное, да. Я смотрю на каждый автомобиль как на потенциальный рисунок. Слежу, как проходят линии кузовов, всматриваюсь в детали. Так продолжается уже достаточно давно, и у меня сложилось собственное мнение о дизайне автомобилей. Например, что касается нашумевшей недавно новой BMW 8-series, то мне она нравится не так сильно, как ее восхваляют журналисты и фанаты. Мне она напоминает вытянутую «шестерку», а ее громоздкая крыша кажется незавершенной и слишком длинной, — говорит собеседник.

В основе некоторых работ Влада лежат реальные кадры из видео. Например, этот W201 нарисован по видеоролику, который рассказывает об истории создания «Мерседеса»:







Художник из Лиды плотно общается с такими же увлеченными ребятами из других стран. Например, недавно они играли в такую игру: нарисовать встречу художников на своих автомобилях, но чтобы на переднем плане был автомобиль автора.

Перед вами работа Влада и его VW Vento в центре, а позади машины ребят из России, Казахстана и Украины. В реальности такая встреча невозможна, а вот в фантазиях — без проблем!





Впервые Влад понял, что хорошо рисует, когда его рисунок BMW e60 разместили в популярном российском паблике SMOTRA. В комментариях к той записи было более 150 мнений и мало кто верил, что перед ними рисунок. Обычно писали, что это фотография после фоторедактора. Но были и те, кто удивлялся таланту Влада и говорили о сложности работы.





Та самая BMW e60, когда Влад понял, что ему нужно продолжать

— После положительных откликов на рисунок BMW e60 мне предлагали работу дизайнером в компании по разработке багги. Но тогда я еще продолжал учебу и не мог принять хорошее предложение. Сейчас я совершенствую свою технику, рисую автомобили друзей и хочу впервые показать реальные работы на фестивале SunDay 2019 в Гродно, куда планирую приехать еще и в качестве участника на Mercedes W201. Его сейчас реставрирую и планирую полностью подготовить к лету, — говорит Влад.

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