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Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

16.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В Лиде живет парень, который рисует автомобили карандашами и делает это настолько хорошо, что в интернете его работы считают фотографиями. Недавно Влад Букатко закончил работу над двумя Мерседесами для своего знакомого. Мы увидели результат и пообщались с мастером. 

Влад рассказал AutoGrodno.by, что по образованию он механик, заканчивал Лидский колледж. А вот что касается рисования — то он самоучка.

Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

— В детстве я приходил к отцу, давал ему карандаш с бумагой и просил нарисовать «Волгу» или «Москвич». У отца получалось здорово, и потом я подолгу пытался повторить его рисунок, — рассказывает Влад Букатко. — В 2014 году я стал интересоваться, есть ли у меня единомышленники и нашел сообщество автомобильных художников. Тогда я впервые понял, что круто не просто нарисовать автомобиль, а сделать к нему фон, чтобы готовая работа была похожа на картину. 

Сейчас молодой человек рисует простыми карандашами разной твердости. Когда изображению нужно придать цвет, использует акриловые краски или цветные карандаши.

Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

Audi RS7 с фоном. Это одна из первых работ с фоном

Обычно Влад рисует для себя, но в последнее время к нему стали обращаться друзья. 

— Больше всего работ я сделал для лидского клуба «Mercedes». Но порой ко мне обращаются и владельцы других марок. Часто присылают фотографии топовых автомобилей, но просят установить на них диски, номерные знаки, шторки и другие элементы от своих реальных машин. А бывает наоборот, присылают фото своих автомобилей, но просят поставить на них рестайлинговые фары и бампера, нарисовать более крутые диски. Ну и часто просят не переносить на рисунок сколы и царапины с реальной машины, — улыбается художник. 

Влад может нарисовать автомобиль по фотографии, но при этом полностью изменив его ракурс или добавив необычный фон. Говорит, что однажды у него попросили нарисовать семью на фоне любимой машины, такие сложные задачи ему нравятся. 

Одна из последних работ, этот Mercedes W126, выполненный простыми карандашами. На капоте и крыльях заметно отражение деревьев, в хромированной решетке также есть отражение, на фарах заметны даже рассеиватели, а в салоне — фликер.

Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

— Что для тебя самое сложное в рисунке?

— Сейчас я сосредоточился на прорисовке тени. Казалось бы, что это темное пятно под машиной, но на самом деле тень скрывает множество линий и имеет сложную структуру. Увы, фотографии рисунков не передают этих деталей. Вживую изображение выглядит иначе. Например, на фото W126 ведь не видно, что его нижняя часть более светлая? А на самом деле это так, ниже молдингов он прорисован другими карандашами, — говорит Влад.

Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями
Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями
Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

Порой Влад придумывает автомобили. В его альбомах мы нашли изображение варианта современной «Победы»:

Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

— Ты ведь смотришь на автомобили иначе, не так как мы все? 

— Наверное, да. Я смотрю на каждый автомобиль как на потенциальный рисунок. Слежу, как проходят линии кузовов, всматриваюсь в детали. Так продолжается уже достаточно давно, и у меня сложилось собственное мнение о дизайне автомобилей. Например, что касается нашумевшей недавно новой BMW 8-series, то мне она нравится не так сильно, как ее восхваляют журналисты и фанаты. Мне она напоминает вытянутую «шестерку», а ее громоздкая крыша кажется незавершенной и слишком длинной, — говорит собеседник.

В основе некоторых работ Влада лежат реальные кадры из видео. Например, этот W201 нарисован по видеоролику, который рассказывает об истории создания «Мерседеса»:

Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями
Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

Художник из Лиды плотно общается с такими же увлеченными ребятами из других стран. Например, недавно они играли в такую игру: нарисовать встречу художников на своих автомобилях, но чтобы на переднем плане был автомобиль автора.

Перед вами работа Влада и его VW Vento в центре, а позади машины ребят из России, Казахстана и Украины. В реальности такая встреча невозможна, а вот в фантазиях — без проблем!

Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

Впервые Влад понял, что хорошо рисует, когда его рисунок BMW e60 разместили в популярном российском паблике SMOTRA. В комментариях к той записи было более 150 мнений и мало кто верил, что перед ними рисунок. Обычно писали, что это фотография после фоторедактора. Но были и те, кто удивлялся таланту Влада и говорили о сложности работы. 

Парень из Лиды рисует автомобили так, что его рисунки путают с фотографиями

Та самая BMW e60, когда Влад понял, что ему нужно продолжать
— После положительных откликов на рисунок BMW e60 мне предлагали работу дизайнером в компании по разработке багги. Но тогда я еще продолжал учебу и не мог принять хорошее предложение. Сейчас я совершенствую свою технику, рисую автомобили друзей и хочу впервые показать реальные работы на фестивале SunDay 2019 в Гродно, куда планирую приехать еще и в качестве участника на Mercedes W201. Его сейчас реставрирую и планирую полностью подготовить к лету, — говорит Влад.

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autogrodno.by
 
Теги: Гродно
 
 
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В Лиде живет парень, который рисует автомобили карандашами и делает это настолько хорошо, что в интернете его работы считают фотографиями. Недавно Влад Букатко...
 
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