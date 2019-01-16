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На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

16.01.2019 23:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси завершено строительство первого магистрального трубопровода для транспортировки бензина и дизельного топлива. Он связал новополоцкий «Нафтан» и нефтебазу в Фаниполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Доставка нефтепродуктов по трубе – на четверть дешевле, чем по железной дороге или автомобильным транспортом. Причем происходит она практически мгновенно. Корреспондент Евгений Поболовец побывал на торжественном открытии подземной магистрали.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Идея строительства трубопровода родилась лет восемь назад. На «Белоруснефти» подсчитали экономию времени и денег, в «Белнефтехиме» с этим согласились и поручили строительство полоцкому подразделению «Дружбы». Благо, еще с советских времен остался желоб, по которому проходила труба от Новополоцка до Фаниполя. Старые конструкции убрали, на их месте заложили новые: получили современный и безопасный трубопровод.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Василий Дроботов, генеральный директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба»:
Имеются видеокамеры, постоянно ведется наблюдение за этими объектами. Линейные задвижки находятся в режиме телеуправления и могут закрываться в случае срабатывания системы обнаружения утечек. Здесь безопасность максимально возможная, которая существует на сегодняшний день.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Принцип работы прост: трубу заполнили дизельным топливом (по технологии она не должна быть пустой). Закачали на 20 миллионов рублей. Теперь диспетчер планово определяет, куда и сколько направлять. На местах принимают продукт и закачивают его в хранилище. Оттуда уже топливо развозят по заправкам и организациям.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Евгений Поболовец, СТВ:
Нажми на кнопку – получишь результат. В Фаниполе этот принцип реализован буквально. В нашей, казалось бы, компактной Беларуси доставка топлива железной дорогой занимает порой до пяти суток. Через трубопровод топливо поступит практически мгновенно, достаточно просто нажать на кнопку.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

По сути, процессом управляют два человека. Такая доставка безопаснее и экологичнее обычной, а сама прокачка дешевле на четверть. К тому же нет потерь, которые случались при перевозке по железной дороге.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Сергей Каморников, заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть»:
В условиях налогового маневра любой вот такой инфраструктурный проект, который снижает затраты – будь то на логистике доставки внутри республики, будь то на нефтеперерабатывающих заводах, которые продолжают свою модернизацию, – это крайне важно.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Хранилище в Фаниполе считается главным в минском регионе. Но с этого дня оно приобретает республиканское значение и будет обеспечивать топливом крупные города и в соседних областях. Пока речь идет о 600 миллионах тонн дизеля. Когда добавят бензин, объем вырастет до 1 миллиона тонн топлива в год.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
В перспективе у нас есть планы организовать так называемую последовательную перекачку, когда будет прокачиваться партиями дизельное топливо и автомобильный бензин.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь для нефтеперерабатывающей и в целом нефтехимической отрасли несет стратегическое значение, поскольку он позволяет оперативно и с наименьшими затратами обеспечивать минский регион  – самый крупный регион в Республике Беларусь с точки зрения потребления нефтепродуктов – дизельным топливом и бензином.

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

В строительство трубопровода вложили 70 миллионов рублей. Окупятся эти затраты за пять-семь лет. В перспективе в Беларуси планируют построить еще один магистральный нефтепродуктопровод протяженностью 550 километров: от Мозыря в сторону Польши. Сейчас вопрос согласовывают, но и здесь очевидна выгода – как финансовая, так и временная. Этому способу доставки топлива сегодня практически нет альтернатив.
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси завершено строительство первого магистрального трубопровода для транспортировки бензина и дизельного топлива. Он связал...
 
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