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Страшная болезнь: удастся ли полностью победить рак

17.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские ученые создали ДНК-вакцину для борьбы с нейробластомой. Препарат уже прошел доклинические испытания и показал эффективность. ДНК-вакцинацию будут проводить после операции по удалению опухоли для предотвращения рецидивов заболевания.

Можно ли победить рак? На этот вопрос в студии телеканала «МИР 24» ответил лауреат премии правительства РФ по науке и технике, руководитель отделения лазерной онкологии и фотодинамической терапии, доктор медицинских наук, профессор-онколог Евгений Странадко.

Подробнее смотрите в сюжете телеканала «МИР 24».



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На этот вопрос в студии телеканала «МИР 24» ответил лауреат премии правительства РФ по науке и технике Евгений Странадко.
 
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