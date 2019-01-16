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Вас обманул продавец: как покупателю защитить свои права?

17.01.2019 06:38 — Разное | Myfin  
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Вас обманул продавец: как покупателю защитить свои права?
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Мы подготовили ответ на вопрос о том, нарушены ли в данной ситуации права потребителя и может ли читатель вернуть товар и забрать свои деньги.

Права потребителя в Республике Беларусь охраняются законодательством. Это, в первую очередь, Закон «О защите прав потребителей» от 09.01.2002 года № 90-3. Статья 5 Закона устанавливает, что потребитель имеет право на:

 
 
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