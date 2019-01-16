Состоялась церемония чествования победителей конкурса рисунков «Моя малая Родина»

16 января 2019 года в ДК Профсоюзов г. Бреста прошла церемония чествования победителей конкурса рисунков «Моя малая Родина». Это первое районное мероприятие, посвящённое празднованию 1000-летия Бреста. В конкурсе приняли участие школьники учреждений образования Московского района, инициаторы – администрация Московского района и Брестская межрайонная общественная организация мастеров изобразительного искусства, художественных промыслов и ремёсел.



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Перед началом мероприятия в фойе второго этажа проходили мастер-классы художников и ремесленников Светланы Прилуцкой, Натальи Алехно, Светланы Петросян, Игоря Потичука, Галины Масюк, Ирины Тюшкиной, Александра Лазерко и Тиграна Джавадяна.



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На протяжении двух часов учащиеся разных школ не только наблюдали за работой художников. Надев прозрачные фартуки, ребята пробовали рисовать цветными мелками и красками, используя кисточки или простые кухонные губки для мытья посуды. Красивые пейзажи рождаются в голове художника и появляются на холсте, повинуясь его руке и воображению.



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Девочкам больше нравилось вырезать из ткани детали по заготовленным мастером выкройкам и аккуратными стежками сшивать их в самодельную куклу или нарядную брошку. Мальчишки увлеченно учились вырезать из куска дерева человеческий профиль. Работа тонкая. Стамеска острая. Правильно держать и точно направлять инструмент учил самый настоящий скульптор по дереву, чьи работы стояли на столе. Для образца.