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Состоялась церемония чествования победителей конкурса рисунков «Моя малая Родина»

17.01.2019 07:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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16 января 2019 года в ДК Профсоюзов г. Бреста прошла церемония чествования победителей конкурса рисунков «Моя малая Родина». Это первое районное мероприятие, посвящённое празднованию 1000-летия Бреста. В конкурсе приняли участие школьники учреждений образования Московского района, инициаторы – администрация Московского района и Брестская межрайонная общественная организация мастеров изобразительного искусства, художественных промыслов и ремёсел.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62615.php

Состоялась церемония чествования победителей конкурса рисунков «Моя малая Родина»

Перед началом мероприятия в фойе второго этажа проходили мастер-классы художников и ремесленников Светланы Прилуцкой, Натальи Алехно, Светланы Петросян, Игоря Потичука, Галины Масюк, Ирины Тюшкиной, Александра Лазерко и Тиграна Джавадяна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62615.php

Состоялась церемония чествования победителей конкурса рисунков «Моя малая Родина»

На протяжении двух часов учащиеся разных школ не только наблюдали за работой художников. Надев прозрачные фартуки, ребята пробовали рисовать цветными мелками и красками, используя кисточки или простые кухонные губки для мытья посуды. Красивые пейзажи рождаются в голове художника и появляются на холсте, повинуясь его руке и воображению.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62615.php

Состоялась церемония чествования победителей конкурса рисунков «Моя малая Родина»

Девочкам больше нравилось вырезать из ткани детали по заготовленным мастером выкройкам и аккуратными стежками сшивать их в самодельную куклу или нарядную брошку. Мальчишки увлеченно учились вырезать из куска дерева человеческий профиль. Работа тонкая. Стамеска острая. Правильно держать и точно направлять инструмент учил самый настоящий скульптор по дереву, чьи работы стояли на столе. Для образца.

 
Теги: Брест
 
 
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16 января 2019 года в ДК Профсоюзов г. Бреста прошла церемония чествования победителей конкурса рисунков «Моя малая Родина». Это первое районное мероприятие,...
 
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