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В Бресте открылась традиционная выставка «Свет рождественской звезды»

17.01.2019 07:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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16 января 2019 года в музее «Спасенные художественные ценности» открылась традиционная выставка «Свет рождественской звезды».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62614.php

В Бресте открылась традиционная выставка «Свет рождественской звезды»

Один из самых эмоционально теплых зимних праздников всегда будоражит воображение художников. Светящееся волшебством зимнее небо. Летящий по небу кузнец из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Написанная на стекле компания снеговиков. Засыпанный снегом уютный двор. Яркие праздничные текстильные аппликации и шитые из лоскутов женские наряды и самодельные куклы. Широкие снежные просторы родной Беларуси под холодным зимним солнцем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62614.php

В Бресте открылась традиционная выставка «Свет рождественской звезды»

Библейские сюжеты Рождества Христова на старинных иконах из фондов Брестского областного краеведческого музея и в современных иконописных работах художника Тиграна Джавадяна и мастера вышивки Светланы Петросян. 

Первые посетители выставки, затаив дыхание, смотрели представление батлеечного театра СШ №33 г. Бреста, рассказывающего о Вифлеемской гостинице и ее корыстолюбивой хозяйке, девочке-сироте, пожалевшей и нашедшей ночлег для будущей Богоматери, духовном перерождении людей, узнавших о рождении Спасителя.

 
Теги: Брест
 
 
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16 января 2019 года в музее «Спасенные художественные ценности» открылась традиционная выставка «Свет рождественской звезды». Один из самых эмоционально теплых...
 
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