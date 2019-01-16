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Свидетель из Фрязино появился на главной пешеходной улице Бреста

17.01.2019 07:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брест готовится к празднованию 1000-летия, которое будут масштабно отмечать летом и осенью этого года. К этой дате восстанавливают многие объекты, в частности, фонтан на улице Советской, который последние годы разрушался.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62612.php

Свидетель из Фрязино появился на главной пешеходной улице Бреста

Фонтан заработает летом, и, по словам брестских чиновников, ему не будет аналогов в Беларуси. Пока же стройка обнесена высоким забором, на котором разместили проектное изображение фонтана.

Если внимательно приглядеться, то среди человеческих фигур, символизирующих отдыхающих горожан, можно заметить Свидетеля из Фрязино — популярный интернет-мем, часто используемый в фотожабах.

Разработкой концепции фонтана занимались молодые брестские архитекторы Максим Веремеюк и Евгений Щербач. Но были ли они авторами шутки, нам неизвестно (никто не признается).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62612.php

Свидетель из Фрязино появился на главной пешеходной улице Бреста


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62612.php

Свидетель из Фрязино появился на главной пешеходной улице Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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Брест готовится к празднованию 1000-летия, которое будут масштабно отмечать летом и осенью этого года. К этой дате восстанавливают многие объекты, в частности,...
 
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