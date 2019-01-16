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Свидетель из Фрязино появился на главной пешеходной улице Бреста
17.01.2019 07:28 — Разное | Виртуальный Брест
Брест готовится к празднованию 1000-летия, которое будут масштабно отмечать летом и осенью этого года. К этой дате восстанавливают многие объекты, в частности, фонтан на улице Советской, который последние годы разрушался.
Фонтан заработает летом, и, по словам брестских чиновников, ему не будет аналогов в Беларуси. Пока же стройка обнесена высоким забором, на котором разместили проектное изображение фонтана.
Если внимательно приглядеться, то среди человеческих фигур, символизирующих отдыхающих горожан, можно заметить
Разработкой концепции фонтана занимались молодые брестские архитекторы Максим Веремеюк и Евгений Щербач. Но были ли они авторами шутки, нам неизвестно (никто не признается).
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Брест готовится к празднованию 1000-летия, которое будут масштабно отмечать летом и осенью этого года. К этой дате восстанавливают многие объекты, в частности,...
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