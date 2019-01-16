Хочу в кино. Что посмотреть? Афиша выбрала главные премьеры недели

Если вы выбираетесь в кино раз в год, пожалуй, можно сделать это в ближайшие выходные. Или даже сегодня. AFISHA.TUT.BY собрала главные премьеры недели, чтобы вам было, что обсудить с коллегами («МакЭвой, конечно, красавчик» или «Тема времени так оригинально преломляется у нового Рейгадаса» — выбирайте сами).

«Стекло»

Когда: с 17 января по 13 февраля. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Дом кино», «Киев», «Комсомолец», «Москва», «Мир», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Салют», «Центральный». Режиссер: М. Найт Шьямалан. О чем кино: похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна.

Почему смотрим: множественное расстройство личности, Шьямалан режиссер и Джеймс МакЭвой и Аня Тейлор-Джой в главных ролях. Нет, вам не кажется, это действительно звучит как «Сплит», потому что «Стекло» — его сиквел, как и «Неуязвимого», кстати. Поэтому настоящее удовольствие от нового фильма Шьямалана получат поклонники именно этих двух предыдущих. Любителям же «Шестого чувства» и «Визита» придется сложнее.

Романтики 303

Когда: с 17 по 23 января. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер». Режиссер: Ханс Вайнгартнер. О чем кино: 24-летняя студентка Юле садится в старенький кемпер Мерседес-303 и отправляется через всю Европу на встречу со своим бойфрендом Алексом. Ее случайным попутчиком становится Ян, студент-политолог, мечтающий найти в Испании родного отца, которого никогда не видел. Пока за окном сменяются пейзажи Германии, Бельгии, Франции и Португалии, герои коротают время за разговорами обо всем на свете. Они рассуждают, спорят, ссорятся и все больше привязываются друг к другу. Новая влюбленность не входит в их планы, но разве можно сопротивляться чувству, если ты молод, а мир вокруг удивительно прекрасен.

Почему смотрим: идеальный вечер для тех, кто хочет романтических комедий, но любит авторское кино. Не нужно насиловать себя ромкомами с Адамом Сэндлером, потому что есть Ханс Вайнгартнер. Программный директор «Лiстапада» Игорь Сукманов рассказывал TUT.BY , что это «очень немецкое кино, где романтическое чувство рождается из платоновских диалогов. Здесь герои рассуждают о жизни, политике, социальных проблемах, о том, что волнует общество, — и следить за этим крайне увлекательно. В таком подходе картина Вайнгартнера рифмуется с фильмом Гренинга „Моего брата зовут Роберт, и он идиот“, о котором речь пойдет дальше. Но „Романтики“ обращаются с темой в менее радикальном ключе. Но все равно в итоге путешествие через всю Европу обернется классическим путешествием к себе и своим чувствам. А какой здесь саундтрек!».

Что пишут критики:

«Вайнгартнер заливает кадр солнечным светом, чередует европейские дорожные пейзажи и улавливает то самое настроение, которое царит в пути. Если вы хоть раз проводили в одной машине с кем-то по 12 часов подряд и проезжали за день сотни километров, 303 попадет вам в самое сердце», — Kinorama.by.

«Наше время»

Когда: с 17 января. Где: Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Карлос Рейгадас. О чем кино: супруги Хуан и Эстер договариваются об открытых отношениях. Их замысел кажется удачным на этапе планирования, но когда оба начинают влюбляться в других людей, то возникает ревность и проблемы в браке.

Почему смотрим: хотя бы потому, что главный редактор AFISHA.TUT.BY кинокритик Анна Ефременко включила его в итоговый список лучших фильмов года . Почитайте, что пишет:

«На поверхности фильма — идея о свободных отношениях и о том, что человек в большинстве своем к ним не готов. Свободная животная любовь — без ревности и чувства собственности — доступна, если верить Рейгадасу, или самым сильным из нас, или только быкам. Потому что, говоря словами Эстер, сам по себе факт измены не важен, важно то, как она на вас повлияла.

Представляя Хуана на одной из публичных встреч, модератор скажет, что когда слова — просто слова — это проза, а когда у слов появляются образы — это поэзия. Трафаретом эта идея может накладываться и на наше представление об отношениях. Когда мы придаем словам „любовь“ и „свобода“ свой новый смысл, мы отдаляемся от прозы и реальности и делаем осторожную вылазку на другую территорию».

Что пишут критики:

«Рейгадас подходит к нему [вопросу адюльтера] с нестандартной стороны: исследует опасности чрезмерной свободы, а не тех ограничений, которые накладывает на супругов брак. Человек способен контролировать свое тело — или избавить его от излишнего контроля, дать волю желаниям, — но не может подчинить свои фобии, обсессии, надежды», — Антон Долин, Meduza.io .

« Баския: Взрыв реальности «

Когда: 17 января в Музее Азгура, 18−20 января — в «Ракете», с 21 января — в Silver Screen velcom cinema. Где: Музей Азгура, «Ракета», Silver Screen velcom cinema. Режиссер: Сара Драйвер. О чем кино: история художника Жан-Мишеля Баския от первых шагов в искусстве до момента продажи своей первой картины, снятая женой и музой Джима Джармуша Сарой Драйвер. Портрет художника в юности — заразительный жанр документалистики, особенно когда место становления — Нью-Йорк рубежа 70-х и 80-х на пороге катастрофы. В разоренном городе, где пустые дома поджигали для сбора страховых денег, гаитянский парень в свободном пальто и выбритым лбом выглядел как еще один полубездомный художник, с которым не случится ничего хорошего.

Почему смотрим: как рассказывают организаторы показа, насыщенный архивными съемками и интервью с не самыми примелькавшимися современниками Баския, фильм Сары Драйвер потрясающе передает среду, в которой такой автор был возможен. Богемные вечеринки, где музыка Africa Bambaataа пересекалась с толпой ноу-вэйва. Первые масштабные хип-хоп-сборища и разбомбленные граффити поезда в Квинс и Бронкс. Бескомпромиссные художественные вернисажи против истеблишмента с засильем минимализма и высокооплачиваемых кураторов. Жан-Мишель — гость каждой вечеринки, создатель вернисажа в магазине одежды, граффитчик, пишущий на зданиях Нью-Йорка под псевдонимом SAMO, меломан и действительно бездомный — предстает в рассказах людей, которые близко его знали как удивительный ребенок своего времени, честолюбивый и бесстрашный, с миллионом готовых к воплощению идей.

Вдохновенный рассказ о времени, в которое нечего было терять, и нескольких феноменальных талантах, взявших всё в свои руки.

Что пишут критики:

«Баския: Взрыв реальности» рассказывает лишь о первых годах становления Жана-Мишеля и может создать ощущение воплощенной американской мечты. Бедный парень с гаитянскими корнями, мать которого была в психушке, смог стать всемирно известным благодаря Энди Уорхолу. Но звезда ярко вспыхнула и быстро погасла», — Роман Балабанов, Cinemaflood.com .

Бонус

Рубрика «Непремьерное, но важное». Напомним, что в столичном прокате все еще показывают зрительский хит «Богемская рапсодия» , и если вы его не смотрели (серьезно? как такое возможно?), то, кажется, увидеть это на большом экране сейчас последний шанс.

Кроме того, в прокате пока еще можно посмотреть скандальный фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» , с которого, напомним, убегают зрители .

Ну и для тех, кто чисто по классике: «Берлин, Александерплац» Фассбиндера (не путать с Фассбендером), « Не говоря обо всех этих женщинах » — самая безрассудная комедия Бергмана и « Моя ночь у Мод » Эрика Ромера.