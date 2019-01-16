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Хочу в кино. Что посмотреть? Афиша выбрала главные премьеры недели
Если вы выбираетесь в кино раз в год, пожалуй, можно сделать это в ближайшие выходные. Или даже сегодня. AFISHA.TUT.BY собрала главные премьеры недели, чтобы вам было, что обсудить с коллегами («МакЭвой, конечно, красавчик» или «Тема времени так оригинально преломляется у нового Рейгадаса» — выбирайте сами).
Почему смотрим: множественное расстройство личности, Шьямалан режиссер и Джеймс МакЭвой и Аня Тейлор-Джой в главных ролях. Нет, вам не кажется, это действительно звучит как «Сплит», потому что «Стекло» — его сиквел, как и «Неуязвимого», кстати. Поэтому настоящее удовольствие от нового фильма Шьямалана получат поклонники именно этих двух предыдущих. Любителям же «Шестого чувства» и «Визита» придется сложнее.
Почему смотрим: идеальный вечер для тех, кто хочет романтических комедий, но любит авторское кино. Не нужно насиловать себя ромкомами с Адамом Сэндлером, потому что есть Ханс Вайнгартнер. Программный директор «Лiстапада» Игорь Сукманов
Что пишут критики:
«Вайнгартнер заливает кадр солнечным светом, чередует европейские дорожные пейзажи и улавливает то самое настроение, которое царит в пути. Если вы хоть раз проводили в одной машине с кем-то по 12 часов подряд и проезжали за день сотни километров, 303 попадет вам в самое сердце», —
Почему смотрим: хотя бы потому, что главный редактор AFISHA.TUT.BY кинокритик Анна Ефременко включила его в
«На поверхности фильма — идея о свободных отношениях и о том, что человек в большинстве своем к ним не готов. Свободная животная любовь — без ревности и чувства собственности — доступна, если верить Рейгадасу, или самым сильным из нас, или только быкам. Потому что, говоря словами Эстер, сам по себе факт измены не важен, важно то, как она на вас повлияла.
Представляя Хуана на одной из публичных встреч, модератор скажет, что когда слова — просто слова — это проза, а когда у слов появляются образы — это поэзия. Трафаретом эта идея может накладываться и на наше представление об отношениях. Когда мы придаем словам „любовь“ и „свобода“ свой новый смысл, мы отдаляемся от прозы и реальности и делаем осторожную вылазку на другую территорию».
Что пишут критики:
«Рейгадас подходит к нему [вопросу адюльтера] с нестандартной стороны: исследует опасности чрезмерной свободы, а не тех ограничений, которые накладывает на супругов брак. Человек способен контролировать свое тело — или избавить его от излишнего контроля, дать волю желаниям, — но не может подчинить свои фобии, обсессии, надежды», — Антон Долин,
Почему смотрим: как рассказывают организаторы показа, насыщенный архивными съемками и интервью с не самыми примелькавшимися современниками Баския, фильм Сары Драйвер потрясающе передает среду, в которой такой автор был возможен. Богемные вечеринки, где музыка Africa Bambaataа пересекалась с толпой ноу-вэйва. Первые масштабные хип-хоп-сборища и разбомбленные граффити поезда в Квинс и Бронкс. Бескомпромиссные художественные вернисажи против истеблишмента с засильем минимализма и высокооплачиваемых кураторов. Жан-Мишель — гость каждой вечеринки, создатель вернисажа в магазине одежды, граффитчик, пишущий на зданиях Нью-Йорка под псевдонимом SAMO, меломан и действительно бездомный — предстает в рассказах людей, которые близко его знали как удивительный ребенок своего времени, честолюбивый и бесстрашный, с миллионом готовых к воплощению идей.
Вдохновенный рассказ о времени, в которое нечего было терять, и нескольких феноменальных талантах, взявших всё в свои руки.
Что пишут критики:
«Баския: Взрыв реальности» рассказывает лишь о первых годах становления Жана-Мишеля и может создать ощущение воплощенной американской мечты. Бедный парень с гаитянскими корнями, мать которого была в психушке, смог стать всемирно известным благодаря Энди Уорхолу. Но звезда ярко вспыхнула и быстро погасла», — Роман Балабанов,
Бонус
Рубрика «Непремьерное, но важное». Напомним, что в столичном прокате все еще показывают зрительский хит
Кроме того, в прокате пока еще можно посмотреть скандальный фильм Ларса фон Триера
Ну и для тех, кто чисто по классике:
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AFISHA.TUT.BY собрала главные премьеры недели, чтобы вам было, что обсудить с коллегами.
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