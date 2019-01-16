МАЗ с камнями перевернулся в Минском районе: водитель госпитализирован

Новости Беларуси. Груженый камнями МАЗ перевернулся на трассе Минск–Молодечно–Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Авария произошла недалеко от деревни Щербины.





Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.





Выпав из кузова, камни повредили встречный автомобиль. Сам мужчина с травмами госпитализирован.