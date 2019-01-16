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МАЗ с камнями перевернулся в Минском районе: водитель госпитализирован

17.01.2019 00:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Груженый камнями МАЗ перевернулся на трассе Минск–Молодечно–Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

МАЗ с камнями перевернулся в Минском районе: водитель госпитализирован

Авария произошла недалеко от деревни Щербины.

МАЗ с камнями перевернулся в Минском районе: водитель госпитализирован

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

МАЗ с камнями перевернулся в Минском районе: водитель госпитализирован

Выпав из кузова, камни повредили встречный автомобиль. Сам мужчина с травмами госпитализирован.
 
 
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Новости Беларуси. Груженый камнями МАЗ перевернулся на трассе Минск–Молодечно–Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла недалеко от...
 
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