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Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ

17.01.2019 00:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минчане в среднем тратят около 10 % суточного времени на спорт – данные статистики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ

Зимних видов – не менее 15-ти, среди них и катание на коньках. Отсюда и необходимость создавать хорошие ледовые площадки. Людей, которые этим занимаются, называют ледоварами. С ними познакомилась корреспондент Анастасия Кончиц.

Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ

Подробности в видеоматериале.
 
 
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Новости Беларуси. Минчане в среднем тратят около 10 % суточного времени на спорт – данные статистики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Зимних...
 
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