|
Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Минчане в среднем тратят около 10 % суточного времени на спорт – данные статистики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Зимних видов – не менее 15-ти, среди них и катание на коньках. Отсюда и необходимость создавать хорошие ледовые площадки. Людей, которые этим занимаются, называют ледоварами. С ними познакомилась корреспондент Анастасия Кончиц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минчане в среднем тратят около 10 % суточного времени на спорт – данные статистики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Зимних...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)