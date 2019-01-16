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ДТП: В Минске возле Военной академии насмерть сбили человека
17.01.2019 07:35 — Разное | Аргументы и факты
За рулем седельного тягача МАN TGA был 26-летний парень. Он наехал на 19-летнего, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает
От полученных травм молодой человек скончался позже в машине скорой помощи.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться по адресу: Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
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Трагедия произошла 16 января днем на проспекте Независимости.
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