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ДТП: В Минске возле Военной академии насмерть сбили человека

17.01.2019 07:35 — Разное | Аргументы и факты  
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ДТП: В Минске возле Военной академии насмерть сбили человека
Следственный комитет РБ

За рулем седельного тягача МАN TGA был 26-летний парень. Он наехал на 19-летнего, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает БЕЛТА.

От полученных травм молодой человек скончался позже в машине скорой помощи.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться по адресу: Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19. 

ДТП: В Минске возле Военной академии насмерть сбили человека
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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