ДТП: В Минске возле Военной академии насмерть сбили человека

За рулем седельного тягача МАN TGA был 26-летний парень. Он наехал на 19-летнего, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает БЕЛТА .

От полученных травм молодой человек скончался позже в машине скорой помощи.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.