Берешь 1000 рублей на год, каждый месяц отдаешь минимум 90. Сколько стоят «прозрачные» кредиты

В конце прошлого года ставки по потребительским кредитам выросли. При среднем уровне ставок в районе 16% годовых были предложения со ставками в 25% и даже 29,9% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, изменилась ли ситуация на рынке «прозрачных» кредитов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что нас интересуют кредиты для новых клиентов банков и без особенных условий для оформления. Отбирались предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:

в конце года ставки по потребительским кредитам начали постепенно расти. В топе наших предложений появились кредиты со ставкой около 25% и даже со ставкой до 29,9%. К сожалению, ситуация в январе не сильно изменилась: в топе все еще много предложений с высокими ставками, но общий уровень ставок в основной массе составляет до 16,1%;

не обязательно подготавливать справку о зарплате для получения кредита. Многие банки предлагают оформить займ до 5 000 рублей без документов с работы. Кстати, Идея Банк увеличил максимальную сумму, которую можно получить без справки о доходах, до 7 000 рублей. Это предложение можно назвать одним из самых привлекательных, но в лидерах все равно МТБанк — до 15 000 рублей без подтверждения дохода;

увеличил максимальную сумму, которую можно получить без справки о доходах, до 7 000 рублей. Это предложение можно назвать одним из самых привлекательных, но в лидерах все равно — до 15 000 рублей без подтверждения дохода; если сравнивать банки по максимальной доступной сумме, то можно выделить предложения от Альфа-Банка и Идея Банка. У них можно оформить до 30 000 и 23 000 рублей соответственно. Остальные банки без дополнительного обеспечения смогут предложить максимум 15 000 рублей.

Таблица кредитов без дополнительных комиссий:

Банк, кредит Ставка (в скобках указаны изменения) Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения) Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

16% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы МТБанк, «Проще простого»

16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»

16,1% до 60 (+24 мес.) месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы РРБ-Банк, «12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение», «Проще некуда»

16,1% до 36 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Приорбанк, «Кредит на карточку»

19% до 60 месяцев, до 7000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Идея Банк, «Простой»

25% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 7000 (+2000 руб.) рублей Банк Москва- Минск, «наЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%) до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк, Потребительский кредит

15,5−16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей Альфа-Банк, «Кредит наличными»

27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 29,9% — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах Банк БелВЭБ, «Спрынтар»

29% до 60 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк, Потребительский кредит

15−16% в зависимости от срока до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин Белинвестбанк, «Личный выбор»

16,1% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БТА Банк, «Зачетный» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Цептер Банк, «На удачу»

15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк, «Возможно все»

15,9% — при сроке кредитования от 13 месяцев до 61 мес., 16,1% — при сроке кредита от 61 месяца до 7 лет до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит, ставка (в скобках указаны изменения) Срок, сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения) Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

16% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы МТБанк, «Проще простого»

16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»

16,1% до 60 (+24 мес.) месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы РРБ-Банк, «12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение», «Проще некуда»

16,1% до 36 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Приорбанк, «Кредит на карточку»

19% до 60 месяцев, до 7000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Идея Банк, «Простой»

25% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 7000 (+2000 руб.) рублей Банк Москва — Минск, «наЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%) до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк, Потребительский кредит

15,5−16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей Альфа-Банк, «Кредит наличными»

27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 29,9% — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах Банк БелВЭБ, «Спрынтар»

29% до 60 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк, Потребительский кредит

15−16% в зависимости от срока до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин Белинвестбанк, «Личный выбор»

16,1% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БТА Банк, «Зачетный» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Цептер Банк, «На удачу»

15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк, «Возможно все»

15,9% — при сроке кредитования от 13 месяцев до 61 мес., 16,1% — при сроке кредита от 61 месяца до 7 лет до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется заплатить банку

Без расчета возможного ежемесячного платежа и общей переплаты сравнить условия по кредитам очень сложно. Мы предположили, что необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год, и обратились в банки с просьбой рассчитать график платежей.

Всю информацию о ежемесячных платежах, переплате мы зафиксировали в таблице. Вот что в итоге у нас получилось:

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата за весь срок, рублей Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

16% 90,73 88,77 МТБанк, «Проще простого»

16% 90,73 88,76 Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»

16,1% 90,78 89,36 РРБ-Банк, «12 месяцев»

14,5% 95,41 78,55 Банк «Решение», «Простой кредит»

16,1% 96,37 90,87 Приорбанк, «Кредит на карточку»

19% 92 104 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 83,77* (на 13 мес.) 90 Идея Банк, «Простой»

25% 95,04 140,47 Банк Москва — Минск, «НаЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%) 93,11 117,31 Паритетбанк, «Потребительский кредит»

15,5% 90,49 85,88 Альфа-Банк, «По плечу»

29,9% 55,86* (на 24 мес.) 340,67 Банк БелВЭБ, «Спрынтар»

29% 97,00 163,95 Беларусбанк, Потребительский кредит

15% 103,41 81,16 Белинвестбанк, «Личный выбор»

16,1% 103 83 БТА Банк, «Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% первые 30 дней — 90, затем — 99 185 Цептер Банк, «На удачу»

15,99% 96,66 86,62 Франсабанк, «Возможно все»

15,9% 84,25* (на 13 мес.) 95,19

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата за весь срок, рублей Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

16% 90,73 88,77 МТБанк, «Проще простого»

16% 90,73 88,76 Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»

16,1% 90,78 89,36 РРБ-Банк, «12 месяцев»

14,5% 95,41 78,55 Банк «Решение», «Простой кредит»

16,1% 96,37 90,87 Приорбанк, «Кредит на карточку»

19% 92 104 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 83,77* (на 13 мес.) 90 Идея Банк, «Простой»

25% 95,04 140,47 Банк Москва — Минск, «НаЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%) 93,11 117,31 Паритетбанк, «Потребительский кредит»

15,5% 90,49 85,88 Альфа-Банк, «По плечу»

29,9% 55,86* (на 24 мес.) 340,67 Банк БелВЭБ, «Спрынтар»

29% 97,00 163,95 Беларусбанк, Потребительский кредит

15% 103,41 81,16 Белинвестбанк, «Личный выбор»

16,1% 103 83 БТА Банк, «Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% первые 30 дней — 90, затем — 99 185 Цептер Банк, «На удачу»

15,99% 96,66 86,62 Франсабанк, «Возможно все»

15,9% 84,25* (на 13 мес.) 95,19

Для наших условий, самый маленький платеж сейчас у Паритетбанка -90,49 рубля, самую маленькую переплату — 78,55 рубля — предлагает РРБ Банк.

* Уточним, что для Франсабанка иТехнобанка платежи покредиту рассчитывались на13 месяцев, для Альфа-Банка- на24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

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