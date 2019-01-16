ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Берешь 1000 рублей на год, каждый месяц отдаешь минимум 90. Сколько стоят «прозрачные» кредиты

17.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В конце прошлого года ставки по потребительским кредитам выросли. При среднем уровне ставок в районе 16% годовых были предложения со ставками в 25% и даже 29,9% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, изменилась ли ситуация на рынке «прозрачных» кредитов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что нас интересуют кредиты для новых клиентов банков и без особенных условий для оформления. Отбирались предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:

  • в конце года ставки по потребительским кредитам начали постепенно расти. В топе наших предложений появились кредиты со ставкой около 25% и даже со ставкой до 29,9%. К сожалению, ситуация в январе не сильно изменилась: в топе все еще много предложений с высокими ставками, но общий уровень ставок в основной массе составляет до 16,1%;
  • не обязательно подготавливать справку о зарплате для получения кредита. Многие банки предлагают оформить займ до 5 000 рублей без документов с работы. Кстати, Идея Банк увеличил максимальную сумму, которую можно получить без справки о доходах, до 7 000 рублей. Это предложение можно назвать одним из самых привлекательных, но в лидерах все равно МТБанк — до 15 000 рублей без подтверждения дохода;
  • если сравнивать банки по максимальной доступной сумме, то можно выделить предложения от Альфа-Банка и Идея Банка. У них можно оформить до 30 000 и 23 000 рублей соответственно. Остальные банки без дополнительного обеспечения смогут предложить максимум 15 000 рублей.

Таблица кредитов без дополнительных комиссий:

Банк, кредит

Ставка (в скобках указаны изменения)

Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения)

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

МТБанк,

«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1%

до 60 (+24 мес.) месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк «Решение»,

«Проще некуда»

16,1%

до 36 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19%

до 60 месяцев, до 7000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9%

13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Идея Банк,

«Простой»

25%

до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 7000 (+2000 руб.) рублей

Банк Москва- Минск,

«наЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Паритетбанк,

Потребительский кредит

15,5−16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока

до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей

Альфа-Банк,

«Кредит наличными»

27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60

29,9% — в иных ситуациях

до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах

Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»

29%

до 60 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Беларусбанк,

Потребительский кредит

15−16%

в зависимости от срока

до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин

Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах

Цептер Банк,

«На удачу»

15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Франсабанк,

«Возможно все»

15,9% — при сроке кредитования от 13 месяцев до 61 мес.,

16,1% — при сроке кредита от 61 месяца до 7 лет

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит, ставка (в скобках указаны изменения)

Срок, сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения)

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

МТБанк,

«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1%

до 60 (+24 мес.) месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк «Решение»,

«Проще некуда»

16,1%

до 36 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19%

до 60 месяцев, до 7000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9%

13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Идея Банк,

«Простой»

25%

до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 7000 (+2000 руб.) рублей

Банк Москва — Минск,

«наЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Паритетбанк,

Потребительский кредит

15,5−16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока

до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей

Альфа-Банк,

«Кредит наличными»

27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60

29,9% — в иных ситуациях

до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах

Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»

29%

до 60 месяцев, до 5 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Беларусбанк,

Потребительский кредит

15−16%

в зависимости от срока

до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин

Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах

Цептер Банк,

«На удачу»

15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Франсабанк,

«Возможно все»

15,9% — при сроке кредитования от 13 месяцев до 61 мес.,

16,1% — при сроке кредита от 61 месяца до 7 лет

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется заплатить банку

Без расчета возможного ежемесячного платежа и общей переплаты сравнить условия по кредитам очень сложно. Мы предположили, что необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год, и обратились в банки с просьбой рассчитать график платежей.

Всю информацию о ежемесячных платежах, переплате мы зафиксировали в таблице. Вот что в итоге у нас получилось:

Банк, кредит, ставка

Максимальный ежемесячный платеж, рублей

Итоговая переплата за весь срок, рублей

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16%

90,73

88,77

МТБанк,

«Проще простого»

16%

90,73

88,76

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1%

90,78

89,36

РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5%

95,41

78,55

Банк «Решение»,

«Простой кредит»

16,1%

96,37

90,87

Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19%

92

104

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9%

83,77* (на 13 мес.)

90

Идея Банк,

«Простой»

25%

95,04

140,47

Банк Москва — Минск,

«НаЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%)

93,11

117,31

Паритетбанк,

«Потребительский кредит»

15,5%

90,49

85,88

Альфа-Банк,

«По плечу»

29,9%

55,86* (на 24 мес.)

340,67

Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»

29%

97,00

163,95

Беларусбанк,

Потребительский кредит

15%

103,41

81,16

Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1%

103

83

БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

первые 30 дней — 90, затем — 99

185

Цептер Банк,

«На удачу»

15,99%

96,66

86,62

Франсабанк,

«Возможно все»

15,9%

84,25* (на 13 мес.)

95,19

Банк, кредит, ставка

Максимальный ежемесячный платеж, рублей

Итоговая переплата за весь срок, рублей

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16%

90,73

88,77

МТБанк,

«Проще простого»

16%

90,73

88,76

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1%

90,78

89,36

РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5%

95,41

78,55

Банк «Решение»,

«Простой кредит»

16,1%

96,37

90,87

Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19%

92

104

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9%

83,77* (на 13 мес.)

90

Идея Банк,

«Простой»

25%

95,04

140,47

Банк Москва — Минск,

«НаЛИЧНОЕ»

20,99% (-4%)

93,11

117,31

Паритетбанк,

«Потребительский кредит»

15,5%

90,49

85,88

Альфа-Банк,

«По плечу»

29,9%

55,86* (на 24 мес.)

340,67

Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»

29%

97,00

163,95

Беларусбанк,

Потребительский кредит

15%

103,41

81,16

Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1%

103

83

БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

первые 30 дней — 90, затем — 99

185

Цептер Банк,

«На удачу»

15,99%

96,66

86,62

Франсабанк,

«Возможно все»

15,9%

84,25* (на 13 мес.)

95,19

Для наших условий, самый маленький платеж сейчас у Паритетбанка -90,49 рубля,  самую маленькую переплату — 78,55 рубля — предлагает РРБ Банк.

* Уточним, что для Франсабанка иТехнобанка платежи покредиту рассчитывались на13 месяцев, для Альфа-Банка- на24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, изменилась ли ситуация на рынке «прозрачных» кредитов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Свидетель из Фрязино появился на главной пешеходной улице Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика