Год назад мы почти не слышали об этих биатлонистах, а сейчас они конкурируют с Фуркадом и Вирер

Пока мы все еще грустим о том, что без Домрачевой, Бьорндалена, Свендсена и Шипулина биатлон уже никогда не будет прежним, молодые и горячие биатлонисты стремительно врываются в мировую элиту. SPORT.TUT.BY рассказывает о спортсменах, которые буквально за год совершили крутой скачок и начали напрягать лидеров тотала.



Фото из инстаграма Паулины Фиалковой

Маркета Давидова, Чехия

В январе 2019-го чешка Давидова отпраздновала 22-летие, но она уже успела погреметь во взрослом биатлоне. На первом же этапе Кубка мира в словенской Поклюке Давидова взяла бронзу в индивидуальной гонке, несмотря на штрафную минуту. В биатлонной классике Маркета показала четвертый ход и по скорости была лучше таких опытных спринтеров, как Кузьмина, Вирер и Виттоцци.

Давидова еще и классный эстафетный боец. После ухода Габи Коукаловой чешская четверка редко забиралась на пьедестал. В прошлом сезоне у чешек не было ни одного подиума в командных гонках. Но в Оберхофе пьедестал им наконец покорился — во многом благодаря мощнейшему этапу Давидовой. Она приняла эстафету на 12-й позиции в минуте и 43 секундах от лидера, а передала — четвертой в шести секундах от бронзы.

Первый вице-президент IBU Иржи Гамза называет Маркету новой Гарбриэлой Коукаловой. И его главный аргумент — огромное трудолюбие молодой чешки.

Ветле Шостад Кристиансен, Норвегия

Этому парню 26 лет. В декабре на этапе в Хохфильцене Кристиансен отпраздновал первый личный подиум на Кубке мира. Впереди норвежца, который в сезоне 2018/2019 смог наконец застолбить за собой место в сборной, были только Мартен Фуркад и Арнд Пайффер. Свою бронзу в Австрии викинг с улыбкой называл в определенном смысле победой — все-таки Кристиансен выступает в эпоху инопланетянина Йоханнеса Бё и супербиатлониста Фуркада. Бороться с ними сложно, а вот делить подиум — честь.

После хохфильценского успеха результаты Кристиансена немного пошли на спад. В последних гонках он все чаще отмечается на 20−30-х позициях. Впрочем, этот биатлонист всего в двух стартах сезона оказывался за пределами очковой зоны. Он занимает 22 место в тотале и значится там пятым из норвежцев. Ветле Шостад — очевидный кандидат на попадание в эстафетную четверку на чемпионате мира. А где норвежская эстафета, там отличный шанс занести в копилку чемпионский титул.

Паулина Фиалкова, Словакия

Словацкая спортсменка не первый год сражается на Кубке мира. Но, если раньше мы чаще слышали о Паулине в контексте эстафетных гонок и подборок самых красивых биатлонисток, то сейчас словачка заставила взглянуть на себя как на грозную самостоятельную единицу.

Фиалкова располагается на третьем месте в общем зачете и всего на 22 балла отстает от Лизы Виттоцци. Семь раз за сезон Паулина забиралась в топ-10, а четырежды красовалась на подиуме. Она доказывает, что является универсальной гонщицей. Фиалкова хороша не только в какой-то одной коронной дисциплине — она способна собирать медали и в спринте, и в пасьюте, и в масс-старте.

Моника Хойниш, Польша

Польская спортсменка Хойниш гоняется в Кубке мира уже больше пяти лет. На Олимпиаде в Сочи Моника даже отметилась в цветочной церемонии по итогам масс-старта. А вот первым номером сборной биатлонистка из соседней Польши стала лишь в этом сезоне. В Поклюке Моника выиграла серебро в индивидуалке, а в Хохфильцене дважды заезжала в топ-5. Сейчас Хойниш располагается на девятом месте в тотале. В последний раз польской биатлонистке удавалось пробиться в топовую десятку в сезоне 2015/2016 (тогда это была Кристина Гузик).

Евгения Павлова, Россия