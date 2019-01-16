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В Швейцарии построят новый 100-километровый коллайдер

17.01.2019 07:36 — Разное | Партизан  
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В Европе собираются построить еще один адронный коллайдер.


 Фото: CERN.

Он будет в четыре раза больше и в десять раз мощнее действующего БАК, сообщает ВВС.

Комплекс построят рядом с Большим Адронным коллайдером под Женевой. На него планируют потратить 25 миллиардов долларов.

Действующий БАК имеет длину 27 километров, новый коллайдер расположится в 100-километровом тоннеле.




 
 
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В Европе собираются построить еще один адронный коллайдер.
 
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