В Швейцарии построят новый 100-километровый коллайдер





Фото: CERN.





ВВС. Он будет в четыре раза больше и в десять раз мощнее действующего БАК, сообщает





Комплекс построят рядом с Большим Адронным коллайдером под Женевой. На него планируют потратить 25 миллиардов долларов.





Действующий БАК имеет длину 27 километров, новый коллайдер расположится в 100-километровом тоннеле.











