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В Швейцарии построят новый 100-километровый коллайдер
В Европе собираются построить еще один адронный коллайдер.
Фото: CERN.
Он будет в четыре раза больше и в десять раз мощнее действующего БАК, сообщает
Комплекс построят рядом с Большим Адронным коллайдером под Женевой. На него планируют потратить 25 миллиардов долларов.
Действующий БАК имеет длину 27 километров, новый коллайдер расположится в 100-километровом тоннеле.
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В Европе собираются построить еще один адронный коллайдер.
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