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Российский боец MMA Джабраил Дузаев разнес отделение банка в Москве

17.01.2019 07:33 — Разное | Партизан  
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Боец смешанных единоборств Джабраил Дузаев устроил погром в отделении банка в Москве.

Очевидцы засвидетельствовали, как Джабраил выходит из отделения "Альфа-Банка" на Кузнецком мосту, где его задержали полицейские. Мужчина находился в неадекватном состоянии. 

В профессиональной карьере Дузаев провел три боя — и только в одном победил. Боец выступает в средней весовой категории, — сообщает eurosport.ru.


 
 
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Боец смешанных единоборств Джабраил Дузаев устроил погром в отделении банка в Москве.
 
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