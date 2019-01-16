Российский боец MMA Джабраил Дузаев разнес отделение банка в Москве

Очевидцы засвидетельствовали, как Джабраил выходит из отделения "Альфа-Банка" на Кузнецком мосту, где его задержали полицейские. Мужчина находился в неадекватном состоянии.





eurosport.ru. В профессиональной карьере Дузаев провел три боя — и только в одном победил. Боец выступает в средней весовой категории, — сообщает



