«Это наш первый опыт ремонта». История проекта «Моя кухня-3»

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» мы объявили о запуске третьего сезона проекта «Моя кухня». Сегодня рассказываем о ремонте за 11 с половиной тысяч рублей.

Прием заявок продолжается. Для того, чтобы стать участником, пришлите свою историю на kitchen3@tutbymedia.by.Три первых места получат три денежных приза: 700, 500 и 350 рублей соответственно. Условия конкурса вы можете прочитать в анонсе .

Историю о ремонте своей кухни нам прислала читательница Вероника:

— Летом 2017 года мы с мужем стали обладателями двухкомнатной квартиры в районе метро Малиновка. Площадь кухни — 11,1 кв.м., поэтому при ее ремонте старались максимально сохранить пространство, чтобы и после установки мебели было, где развернуться. План квартиры:





Наша «двушка» — вторичное жилье, поэтому строительная отделка уже была: линолеум и обои. От старых хозяев досталась и кухонная мебель с электрической плитой. Так как средства были ограничены, ремонт делали постепенно, а кухню — самую затратную часть — оставили напоследок. Ее переделку начали спустя год после покупки квартиры.





Это наш первый опыт ремонта. Несмотря на тысячи просмотренных картинок интерьеров, цельного представления о дизайне кухни так и не было. Услуги специалистов влетают в копеечку, поэтому в ходе ремонта все придумывалось самостоятельно и зависело от наличия денег.

Вначале муж сбил со стен плитку, которая при старом ремонте была уложена как фартук. Она валилась на пол вместе с толстыми кусками штукатурки и, посоветовавшись с мастером, который занимался установкой нашей кухни, мы пришли к выводу, что делать скинали на такие стены без предварительного выравнивания нельзя. Поэтому пришлось потратить деньги и на это.



Так выглядело помещение со сбитой плиткой

Во всей квартире сделали натяжные потолки, так как слышали об их плюсах в случае затопления соседями сверху. Для установки приглашали специалистов, найденных в интернете.

Все остальные работы выполнили собственными силами. Материалы для ремонта закупали на строительном рынке в Уручье.

Долгое время обсуждали, что выбрать для пола: плитку, линолеум или ламинат. От первого варианта пришлось отказаться, так как наша квартира находится на первом этаже. Без теплого пола в этом случае не обойтись, а он и укладка плитки вместе обошлись бы дорого. Найти красивый светлый линолеум не получилось. В итоге выбрали влагостойкий ламинат. Прошло уже полгода: повода пожалеть о выборе пока не было, разве что такое же покрытие нужно было положить по всей квартире, потому что оно мне очень нравится.

На стены поклеили виниловые обои молочного оттенка на флизелиновой основе. Хоть такой цвет для кухни и кажется непрактичным, грязь легко оттирается слегка влажной губкой. Одну стену решили выделить ярким рисунком в виде волнистых цветных линий. Изначально покупали обои именно из-за этого принта, особого внимания на основное покрытие для трех стен не обратили. И при поклейке оказалось, что они совсем не сочетаются. Вживую сильно видна разница в оттенках, нет ощущения, что они из одной коллекции.





Самая сложная и затратная часть ремонта — выбор гарнитура. Кухню решили делать на заказ у индивидуального предпринимателя. Если способы расположения шкафчиков менялись нами десятки раз, то с цветом было решено сразу: белый.

Изначально я хотела прямую кухню, и трех метров для этого хватило бы, но в ней с учетом духового шкафа и посудомоечной машины в нижних ящиках совсем бы не оставалось места. Поэтому выбрали угловую. При составлении проекта одним из требований была максимально длинная рабочая поверхность. В итоге сейчас при готовке нет проблем с местом. Проект кухни:





Долго читали в интернете о плюсах и минусах разных видов материалов и, посоветовавшись с мастером, все-таки выбрали акриловые фасады. Рабочая поверхность и скинали сделаны из ДСП с текстурой дерева. Белый гарнитур, конечно, считается непрактичным. Но пока нас все устраивает. Цвет дает помещению легкость и зрительно расширяет пространство. Шкафчики спустя полгода белоснежные, да и мыть их абсолютно нетрудно.





В двух верхних шкафах установлен подъемный механизм, в нижних — доводчики. Есть шкафчик с выдвижной системой карго. Мест для хранения предостаточно: половина из них до сих пор полупустые. Очень хотела открытые полки для декора в верхней части кухни — это желание получилось осуществить. Каталог с ручками для фасадов пересматривала кучу раз, но кроме классических «трубочек» ничего не нравилось, поэтому выбрали их.









Всю технику покупали в Беларуси через интернет-магазин. Варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина шириной 60 сантиметров и вытяжка — встраиваемые. Над плитой — вытяжка, она скрыта в шкафчике и незаметна.

Для новой кухни решили приобрести индукционную варочную панель. Не нарадуюсь: вода закипает за считанные минуты, хотя купить специальную посуду все же пришлось. Холодильник и микроволновая печь перешли со старой кухни. Я не хотела, чтобы микроволновка стояла на виду, поэтому мы спрятали ее за дверцу. Очень нравится маленький шкафчик над холодильником, который посоветовал мастер. Я использую это пространство для хранения пакетов.





Мойку выбрали двухсекционную, сделанную из черного камня с крошкой. Вторая секция маленькая, но она идеальна для разморозки продуктов. К мойке по цвету подобрали смеситель и встроенный дозатор для моющего средства.





Под верхние шкафчики добавили подсветку в виде светодиодной ленты. Выключатель для нее расположили на скинали, также есть пульт управления для выбора цвета и интенсивности освещения — хоть дискотеку устраивай. На скинали добавили три розетки на одной стороне и четыре на другой, потому что они никогда не бывают лишними. Последние, кстати, всегда заняты, так как есть электрический чайник, тостер, мультиварка и блендер, который часто включаем.





Обеденный стол изначально видела только круглым, с поверхностью из закаленного стекла. Цвет выбрали в тон фасадов кухни. Стол раздвижной, поэтому места будет хватать, даже если придут гости. Так как в кухне преобладает белый, захотелось сделать яркий акцент. Оттенок стульев подбирали к цветным линиям на обоях, тюль уже потом докупали под них. Цвет морской волны оживил интерьер. Стулья, хоть и имеют немного офисный вид, очень удобные — разваливаемся на них, как на диване.





При покупке квартиры двери в кухню не было. Вместо нее был просто дверной проем с отделкой. Эта идея мне понравилась, ведь пространство получается визуально расширенным. Так и решили оставить: дверной проем муж отделывал доборными досками молочного оттенка уже в последнюю очередь. Многие не поймут такое решение, ведь при готовке запахи из кухни идут по всей квартире, а наличие двери эту проблему сглаживает. Но я не вижу неудобств: мощная вытяжка исправляет этот недостаток.





В общей сложности ремонт занял три месяца.

Смета:

Материалы для разводки электрики 120 рублей Выравнивание стен (материал и услуги рабочих) 450 рублей Обои 160 рублей Ламинат 400 рублей Натяжной потолок 200 рублей Доборные доски для дверного проема 125 рублей Плинтусы и уголки для них 85 рублей Строительные мелочи 150 рублей Розетки 250 рублей Карниз 54 рубля Кухонный гарнитур 4 500 рублей Светодиодная лента с пультом управления, короб для ленты 115 рублей Мойка 230 рублей Смеситель и дозатор для моющего средства 285 рублей Посудомоечная машина 995 рублей Вытяжка 223 рубля Духовой шкаф и индукционная варочная панель 1 725 рублей Стулья 616 рублей Стол 545 рублей Лампа на потолок 68 рублей Тюль 105 рублей Рольшторы 50 рублей Итого 11 451 рубль

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Первая мысль, которая приходит при взгляде на этот проект, — это то, что хозяева ценят практичность и удобство. А сочетание белого с модным натуральным древесным декором и строгими ручками-рейлингами напоминает о вкусовых пристрастиях Северной Европы. Похвально, что владельцы не боятся открытых полок, которые немного «разгружают» объем и разбавляют строгий функционал кухни.

Если рассматривать проект пристально, то, конечно, можно найти некоторые ошибки или спорные моменты.

Первое, что немного смущает, это обилие древесного декора. Думаю, что вполне можно было бы вместо установки скинали положить недорогую однотонную плитку, что, на мой взгляд, улучшило бы художественную составляющую проекта. Спорным видится выбор черных мойки, духового шкафа и рамок розеток — это принесло ненужный дополнительный цветовой акцент. Определенно, серый для мойки и алюминиевый для духового шкафа были бы лучшим выбором, тем более, что ручки металлические.

Плинтус столешницы лучше было бы сделать древесным. Тогда бы он не так привлекал к себе внимание.

Есть несколько вопросов и по эргономике. Варочная секция около прохода — еще одно не очень удачное решение. Ее вполне можно было разместить в правой части кухни. Угловое расположение мойки тоже спорно. Почему бы не сделать под ней более широкую дверь и пользоваться раковиной с комфортом? Места для этого предостаточно. С другой стороны, возле мойки много свободного рабочего пространства, а это большой плюс.

Обеденная группа и остальное оформление в целом сделаны неплохо, за исключением разве что, сочетания тюля с декором обоев: они «спорят» с друг другом. Главным стоит выбрать что-то одно, а второе должно быть однотонным и дополнять соседа. На мой взгляд, если заменить тюль на более нейтральный, это может улучшить ситуацию.

Конечно, проект не идеален: в нем много художественных недостатков и спорных с точки зрения эргономики решений. Но учитывая то, что хозяева не пользовались услугами специалистов, в целом он оставляет хорошее впечатление.

Партнер проекта:





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