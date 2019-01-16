Как правильно мыть машину зимой

"Маленькая грязь – не грязь, а большая сама отвалится" – многие водители с наступлением холодов начинают придерживаться этого принципа, забывая до весны о мойке своего авто. По их мнению, зимняя мойка чревата многими неприятными последствиями. Так ли это?

Обозреватель www.interfax.by решил найти ответ на этот вопрос.

Физика и химия

В споре "мыть или не мыть" основной аргумент автомобилистов-нерях заключается в том, что замерзшая корка грязи предохраняет кузов машины от песка и соли, которыми посыпают наши дороги зимой.

Если не размышлять, он довольно логичен. Песчано-солевая смесь обладает исключительными абразивными характеристиками. Вылетая из-под колес впереди идущего транспорта, она, словно наждак, шлифует лакокрасочное покрытие автомобиля. Толстая ледяная корка способна предохранить бока "ласточки" от этой напасти. На первый взгляд…

Но давайте подумаем, из чего эта корка состоит? Правильно – из воды, песка и соли. А машина сделана из металла, который под действием соленой воды начинает быстро ржаветь. "Грязе-солевой компресс" – идеальная среда для образования очагов коррозии. Для возникновения "жучков" достаточно даже незначительных повреждений краски и грунтовки. И с наступлением тепла противникам зимней мойки приходится думать уже не о косметических процедурах, а о ремонте кузова и его перекраске.

Как же мойка может уберечь машину от коррозии? Все дело в том, как и чем мыть. Процедура зимней мойки имеет особенности.

Стоит запомнить

Если столбик термометра опустился ниже −10ºC, от мытья автомобиля лучше воздержаться до наступления оттепели. Вода, попавшая во время мойки на узлы и агрегаты автомобиля, замерзнув, может вывести их из строя.

Например, на холоде может лопнуть треснувшее лобовое стекло, если вода, просочившаяся в трещину, замерзнет. Замерзание конденсата, скопившегося на ребрах радиатора, может его деформировать и вывести из строя.

Многие водители сталкивались с тем, что на морозе накрепко примерзали к дискам мокрые тормозные колодки. Если же влага, попавшая в моторный отсек автомобиля во время мойки, конденсируется и замерзнет где-то в электронных блоках, поломка может быть очень серьезной, а ее устранение обойдется в кругленькую сумму.

Для того чтобы избежать этих неприятностей, нужно следовать нескольким простым правилам.

Особенности зимней мойки

Для начала нужно выбрать правильную автомойку. Водители со стажем уверены: к этому процессу стоит подходить со всей ответственностью.

В зимнее время лучше не пользоваться услугами автоматических контактных моек, а именно таких у нас в городе подавляющее большинство.

Дело в том, что роторные щетки относятся к лако-красочному покрытию автомобиля безо всякого почтения. Твердые частицы грязи, оставшиеся на ворсе щетки от предыдущих моек, царапают лак, позволяя влаге проникать в микротрещины краски. На холоде вода замерзает и расширяется, поднимая с металла грунт и открывая путь коррозии. Поэтому лучше выбрать бесконтактную или ручную мойку, они не столь агрессивны.

При бесконтактном методе используются портативные моечные комплексы. В этих аппаратах жидкость под большим давлением подается в форсунку и попросту сбивает грязь с кузова. Здесь главное – не перестараться. Напор воды не должен быть слишком сильным. В остальном этот метод гораздо безопасней, чем автоматическая мойка.

Кроме того, сотруднику сервиса, который моет вам машину, всегда можно сказать, чтобы он не слишком усердствовал, обрабатывая колесные арки и радиаторную решетку.

Как правило, процесс проходит в несколько этапов. Вначале автомобиль очищают от слоя грязи потоком воды под давлением, потом на кузов наносят автошампунь, растворяющий остаточное загрязнение, далее следует ополаскивание, а после этого – нанесение защитного слоя, состоящего из композиции химикатов на основе специального воска. Существенный минус бесконтактного метода – в частом отсутствии сушки на подобных сервисных пунктах. Естественно, мокрой машине мороз вредит сильнее, чем сухой.

Ручная мойка тоже начинается с обработки водой под давлением. Правда, в отличие от бесконтактного метода, давление не столь велико, да и внимания пожеланиям клиента персонал уделяет куда больше. Оно и понятно: ручная мойка включает в себя больше этапов (сушка, полировка) и стоит дороже.

Этим видом услуг пользуются владельцы дорогих и новых авто. К слову, на Западе качественная мойка Ferrari или Bentley может обойтись от 5 до 15 тысяч евро, в зависимости от срочности заказа. Занимает подобная процедура около суток.

Важно знать

Вернемся к нашим реалиям. Еще один существенный нюанс, на который нужно обратить внимание при зимней мойке, это автокосметика.

Уважающие себя и клиента мойки при понижении температуры до минусовых отметок используют специальные шампуни и полироли, включающие в состав воск, силикон или тефлон. Эти вещества создают на поверхности лако-красочного покрытия дополнительный защитный слой, препятствующий налипанию грязи и отталкивающий влагу. Они "запечатывают" микротрещины краски и вытесняют из них воду, не допуская возникновения ржавчины.

Проследите, чтобы вашу машину не мыли кипятком. Температура воды должна быть выше температуры воздуха на улице не более чем на 40 градусов.

Проконтролируйте, чтобы работник мойки тщательно смыл нанесенный шампунь. Это убережет лак на вашей машине от возможного помутнения и разрушения.

Маленькие хитрости

Перед мойкой не поленитесь обработать замочные скважины и петли дверей автомобиля какой-нибудь незамерзающей аэрозольной смазкой наподобие WD-40. Она вытеснит воду из механизмов, не дав нарушить их работу.

После зимней мойки не ждите, что машина обсохнет под скупыми солнечными лучами. Лучше начать движение сразу, пока льдом не "прихватило" тормозные колодки. Для того чтобы разогреть их и удалить влагу с рабочих поверхностей, на небольшой скорости нажмите несколько раз на тормозную педаль. Не забудьте и о "ручнике": его после мойки нужно несколько раз включить-выключить. Естественно, делать это нужно не на ходу.

Для того чтобы после мойки не потрескались резиновые уплотнители, специалисты рекомендуют смазывать их глицерином.