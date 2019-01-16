Простые мужские правила защиты кожи зимой

Зимы в наших широтах хоть и не полярные, но бывают очень морозными. Холодный воздух при нашей влажности не позволяет коже лица "дышать", лишая клетки возможности получать необходимую влагу. Кроме этого, ветер и осадки нещадно "обрабатывают" и без того уставшую кожу. Хоть мужская кожа достаточно толстая, но, по мнению специалистов, подвержена еще большему обветриванию в зимний период, чем женская. Одна из главных причин - практически ежедневное бритье (далеко не все поддались моде на бороды) и использование не подходящих для конкретного типа кожи гелей, пенок и иных косметических средств.

Кроме всего прочего, в случае с мужским лицом немаловажную роль играет и проблема преждевременного увядания, которая является следствием перепада температур. Сюда же можно прибавить и дополнительную сухость в отапливаемых помещениях при работающих обогревателях и кондиционерах. А сужение кровеносных сосудов является прямой причиной недостаточного питания клеток кожи лица.

Чем помочь?

Ухаживать за лицом зимой необходимо с особой тщательностью. Умывайтесь и брейтесь, используя слегка теплую воду. Реакция кожи лица на слишком горячую воду будет видна сразу же: сухость после распаривания "лишит" вас природных источников увлажнения. Для бритья оптимально подойдут неспиртосодержащие гели, которые помогут лезвию бритвы легче скользить, а соотвественно, и оставлять меньше порезов. Некоторые молодые люди приобретают и популярный нынче продукт - масло для бритья. В зимнюю пору его применение является более чем обоснованным, ведь несколько капель масла "спасут" ваше лицо от раздражений.

Зимой также рекомендуется использовать специальные гели и пены перед бритьем. Для того чтобы подготовить лицо к работе с бритвой, можно нанести на некоторые точки небольшое количество такого геля и дать ему пару минут для впитывания. После этого можно начинать "пениться" обычным средством.

Одним из самых эффективных средств по восстановлению кожи лица в постбритвенный период считается жирный детский крем, который может уберечь от мороза даже самую нежную кожу ребенка. Однако перед тем как приступить к использованию конкретного крема, обратите внимание, нет ли в его составе вазелина. Вазелин создает своего рода пленку на коже, не позволяя ей получать необходимый процент кислорода. В некоторых случаях может произойти гидратация (переувлажнение). Крем на вазелиновой основе специалисты-косметологи рекомендуют только мужчинам с очень сухим типом кожи.

Что касается долгосрочных перспектив, то необходимо отметить, что зима - это время инвестиций в собственное лицо. Перепады температур и излишняя сухость - причины преждевременного старения кожи. Предотвратить их можно, приобретая ряд антивозрастных косметических средств, разработанных для мужчин. Такие серии производят практически все крупнейшие косметические бренды. В последнее время специалисты рекомендуют сыворотку для лица, которая придает коже эластичность. А вот с проблемой шелушения кожи после бритья и во время долгого пребывания на сухом морозе поможет, например, пилинг ночного действия. После его вечернего использования утром лицо свежо и спокойно.

Не забываем о руках

Руки тоже необходимо беречь от зимних холодов. В студеную пору они подвержены особо "грубому" воздействию природы, отчего кожа терпит нарушения водно-липидной мантии и теряет свои защитные свойства.

Чтобы даже самые суровые мужские руки не обветрились на морозе, за полчаса до выхода на улицу уделите несколько минут втиранию защитного крема. Можно даже детского. Главное, чтобы он был жирным. В вечернее время можно пробовать кремы с календулой и витамином F, которые обладают своеобразным регенеративным свойством, помогая пострадавшей за день коже хотя бы в некоторой степени восстановиться. В принципе, мужские руки могут ограничиться и этими средствами. Разнообразные содовые ванночки и прочие подобные довольствия можно оставить на откуп своей подруге.

Что еще?

Надевайте шапку. Иначе постаревшее лицо и обветренные руки дополнят выпавшие волосы. Из-за низких температур на улице и высоких в помещениях в волосяных фолликулах может нарушиться кровообращение, что под весну, как правило, приводит к выпадению волос. У кого-то в большей степени, у кого-то - в меньшей. Но если рисковать не хочется, лучше пожертвуйте "укладкой".