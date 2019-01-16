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Тикают ли часики? Гинеколог-эндокринолог о дедлайнах женской репродуктивной системы

17.01.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Количество поздних беременностей заметно увеличилось. Готова ли к этому медицина и что она может предложить женщинам, решившимся на материнство после 40 лет? Спросим у эксперта — Елены Герасимович.


Елена Герасимович — врач гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук, директор МЦ «Гармония»

О «старородящих». Всему ли написанному можно верить?

Если раньше женщина боялась позднего, отсроченного материнства из-за страха «не поставить на крыло ребенка», то сейчас такого страха практически нет. Большинство белорусских современных женщин осознанно подходят к планированию беременности, и этот тренд очевиден. Из личного опыта отмечу: все больше женщин интересует персонифицированная, индивидуальная контрацепция и отсроченное материнство.

Как врача меня очень радует возрастающий интерес людей к медицине. Но, чем больше на эту тему пишут, тем выше шанс, что качественный медицинский контент будет чередоваться с любительским. Например, нередко в прессе появляются материалы о поздней беременности, где женщины описывают неодобрительное отношение врачей к позднему материнству.

Авторы таких публикаций часто не имеют медицинского образования и вместо того, чтобы информировать население, наоборот — настраивают женщин враждебно к врачам. В результате силы и энергия врачей и читателей уходят на враждебность и критику с обеих сторон. Но если разбираться и пытаться найти правду, окажется, что в медицине не существует термина «старородящая».

Нет такого определения в медицинских документах. Существует термин «юная первобеременная» (когда беременность наступает до 18 лет) и термин «возрастная первобеременная» (когда беременность наступает в 30 и более лет). Поэтому, встретив очередной подобный материал о «старородящих», будьте готовы правдивость сказанного в статье делить на два, а то и на три. Вероятно, и остальное написанное в таком тексте тоже будет далеко от правды.

Проверяйте информацию, прежде чем эмоционально вовлекаться в проблему.


Почему врачи так часто говорят об опасностях возрастного материнства?

Врачи не агитаторы. И я не знаю ни о какой программе «сверху», чтобы мы принуждали или убеждали женщин рожать чаще или раньше. Но в доказательной медицине есть нюансы, о которых врачи должны информировать обязательно. И в контексте темы этой статьи мы, врачи акушеры-гинекологи, разделились на два абсолютно противоположных лагеря: сторонников отсроченного материнства и его противников. Должна отметить, что каждый врач имеет серьезные аргументы, подтверждающие его профессиональную позицию.

С точки зрения доказательной медицины, наиболее благоприятный для зачатия и деторождения возраст 23−25 лет. В этот период организм еще «не отягощен» хроническими соматическими заболеваниями, у него достаточно крепкие скрытые резервы, женщина, как правило, имеет прекрасный гормональный статус. С возрастом женский организм не становится более здоровым, и заболевания, которые не замечались в раннем репродуктивном возрасте, после 30 становятся ощутимыми. У женщины растет вероятность появления новых или «пробуждения» старых недугов. Наиболее опасными являются болезни сердечно-сосудистой системы, болезни почек, сахарный диабет.

Многие женщины в связи с урбанизацией населения, повышением уровня стресса получают ряд хронических заболеваний, требующих приема лекарственных средств. Но чтобы беременность протекала благополучно, важна максимальная демедикализация женского организма, поскольку принимаемые лекарственные средства влияют на гисто- и органогенез у плода (правильная закладка органов и систем организма формирующегося плода).


Кроме того, настораживает в позднем материнстве тот факт, что идет постепенная подготовка к климактерическому периоду, меняется соотношение гормонов, а с каждой овуляцией уменьшается овариальный резерв. Число клеток, отпущенных природой женщине при рождении, стремительно снижается с возрастом.

Уже до наступления первой менструации количество яйцеклеток сокращается
с миллионов, имевшихся перед появлением на свет, до сотен тысяч. И общий запас из месяца в месяц продолжает уменьшаться.

Также многочисленные научные исследования подтверждают опасения врачей о том, что с возрастом увеличивается риск генетических мутаций и транспозиций хромосом, что может привести к внутриутробным аномалиям развития эмбриона и невынашиванию беременности. Поэтому женщине 35+ в нашей стране будет рекомендован специальный инвазивный метод исследования околоплодных вод на генетические пороки развития плода (амниоцентез).

Согласно зарубежной и белорусской статистической информации, у женщин 35+ при планировании первой беременности выше шанс потери беременности на ранних этапах развития, выше риск невынашивания беременности из-за соматических заболеваний, чаще встречаются осложнения в родах и осложнения со стороны плода. Достоверно чаще отмечаются преждевременные роды, слабость родовой деятельности, раннее или преждевременное излитие околоплодных вод.

Женщинам с отсроченным по возрасту материнством чаще оказываются оперативные пособия в родах. Также у этой возрастной категории чаще выполняется эпизио- или перинеоррафия (разрез промежности), поскольку с возрастом уменьшается синтез коллагена. У женщин 35+ чаще роды заканчиваются оперативным кесаревым сечением по показаниям со стороны матери и со стороны плода.

Но должна сказать: перечисленные осложнения могут встретиться у молодых и даже очень юных женщин. Видение полной картины, и позитивных, и негативных моментов делает беременность и роды более безопасными. На мой взгляд, гораздо большую роль играет не возраст женщины, а образ жизни и наличие хронических заболеваний. Аутоиммунные заболевания, нарушение жирового обмена, неполноценный сон, злоупотребление фастфудом, алкоголем и сигаретами угрожает беременности гораздо больше, чем паспортные данные. Поэтому здоровая женщина в возрастной категории 35+ имеет гораздо больше шансов родить здорового ребёнка, чем двадцатилетняя девушка, которая курит, употребляет алкоголь, не занимается спортом и не санирует хронические очаги инфекции.

Когда уходит «последний поезд»?

В моей врачебной практике самая юная первобеременная женщина наблюдалась в 15 лет, а возрастная — в 45 лет. Речь шла о первых родах. Оба случая закончились рождением здоровых детей, но вторая женщина была родоразрешена операцией кесарева сечения. Ребенок по шкале Апгар 7−8 баллов (это значит, что малыш родился здоровым).


Про важную, но не решающую роль возраста роженицы говорит не только наука, но и нововведения в законодательстве нашей страны. Так, например, белорусские депутаты рассмотрели поправки в законе «О вспомогательных репродуктивных технологиях» и внесли существенные изменения. В настоящее время разрешена криоконсервация собственной яйцеклетки.

Такая процедура может быть рекомендована женщинам с онкологическими заболеваниями (перед началом лечения), а также тем женщинам, которые по объективным причинам в ближайшем будущем не планирует беременность. Речь идет об отсроченном материнстве.

При проблемах с естественным зачатием и решении прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям изменен возраст взятия женщины в протокол ЭКО. В настоящее время это 49 лет!

Сказанное выше отнюдь не значит, что беременность в зрелом возрасте легкое дело, не требующее внимания. Каждая беременность связана с рисками и должна проходить под наблюдением опытного врача акушера-гинеколога.

При принятии решения планировать деторождение после 35 лет женщина должна отнестись к этому с большой ответственностью и с пониманием вероятных рисков. Ответ на вопрос «в каком возрасте рожать?» должен быть взвешенным и продуманным. И, безусловно, огромными плюсами современной сорокалетней женщины являются ее самостоятельность и жизненный опыт, позволяющий принять верное решение.

 
 
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Количество поздних беременностей заметно увеличилось. Готова ли к этому медицина и что она может предложить женщинам, решившимся на материнство после 40 лет?...
 
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