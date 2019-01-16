«Сильно помяло!» Чех на Tatra врезался со всей силы в «боевой» МАЗ на «Дакаре»

Белорусские гонщики относительно успешно преодолели предпоследний этап ралли-рейда «Дакар-2019». Все три экипажа финишировали в первой десятке, а МАЗ Алексея Вишневского сумел завершить заезд даже после того, как в него врезался чех Мартин Коломы на Tatra, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Девятый этап прошел в окрестностях города Писко. Спецучасток длиной 311 км стал «сборной солянкой» из дакаровских препятствий: сначала были дюны, потом «феш-феш», а под конец еще и извилистые горные дороги. Практически все экипажи столкнулись с трудностями на трассе.

«Сегодня был парный старт, на который мы вышли в паре с Жераром де Роем. Мы ехали за „летучим голландцем“ и не геройствовали, тем более что у него был приличный темп, который мы бы самостоятельно держать не смогли. В одном месте он не смог взять боковой уклон и не поднялся, а у нас получилось и мы ушли дальше, — рассказывает Сергей Вязович. — Вышли на трек первыми и здесь трудно пришлось штурману. Пока он выбирал направление в сомнениях, я, как пилот, нервничал и перестраховывался. В итоге из-за долгого принятия решения, куда ехать, мы подсели на одном из пиков. Скорость была неподходящая, и мы подвисли на верхушке, но откопались за минут пять. За 20−30 км до финиша вошли в горную часть, где было узко для грузовиков. Дима Сотников сдавал задним ходом, и впереди, как показалось, лежал Iveco. На финише узнали, что это был грузовик Федерико Виллагры. Последний участок шли неуверенно, рвано и нервно».

Вместе с тем, МАЗ Сергея Вязовича финишировал вторым, проехав спецучасток за 4 часа 33 минуты. Победителем заезда стал Эдуард Николаев, который был быстрее на 14 минут. В общем зачете белорусы поднялись на шестое место с отставанием в 6 часов 19 минут от лидирующего в гонке российского экипажа. Около 14 минут отделяет «самый быстрый МАЗ» от пятого места.

МАЗ Алексея Вишневского финишировал с повреждениями. На трассе в него врезался грузовик Tatra, которым управлял чех Мартин Коломы. Впрочем, белорусам это не помешало добраться до финиша с хорошим временем.





«Ничего не предвещало беды. Мы ехали страховать Александра Василевского, догнали его, держались позади, вместе шли по дюнам. В какой-то момент мы остановились „поджать“ и простояли минуты четыре. Думали, что Саша впереди уже, а вышло наоборот, так как он долго искал одну из контрольных точек. Мы были в каменистом горном ущелье, перевалились через перекат и там нас ждал второй резкий подъем, где мы остановились задом вверх. Буквально через пять секунд в нас врезался Мартин Коломы, сильно разбив нам автомобиль. МАЗ Василевского приехал чуть позже и вытянул Tatra, чтобы мы могли выехать», — описал ситуацию Алексей Вишневский.













Самый молодой белорусский пилот показал седьмое время — 5 часов 21 минуту, что более чем на час отличается от лучшего результата. В генеральной классификации грузовик находится во второй десятке.

Александр Василевский проехал этап на восьмом месте, оставив на трассе 5 часов 34 минуты. Победителю заезда он проиграл 1 час 14 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж занимает восьмую строчку с отставанием от Эдуарда Николаева в 10 часов 12 минут.





«Спецучасток мы прошли неплохо, нигде не стояли. Помогали мотоциклистке: девушка стояла и просила помощи. Вышли механик и штурман, чтобы помочь ей поднять мотоцикл и вытащить на дюну. Позже пришлось тащить Tatra, которая врезалась в МАЗ Вишневского. Задача была отыграть 37 минут у Hino, и мы выиграли у него больше часа, поэтому день удался», — доволен заездом Александр Василевский.

Последний этап ралли-рейда приведет гонщиков в Лиму. По пути в столицу экипажи ожидает 112-километровый спецучасток. И хотя организаторы обещают серьезные испытания на трассе, едва ли завершающий заезд преподнесет какие-то сюрпризы.

Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.