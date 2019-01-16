ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сильно помяло!» Чех на Tatra врезался со всей силы в «боевой» МАЗ на «Дакаре»

17.01.2019 08:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские гонщики относительно успешно преодолели предпоследний этап ралли-рейда «Дакар-2019». Все три экипажа финишировали в первой десятке, а МАЗ Алексея Вишневского сумел завершить заезд даже после того, как в него врезался чех Мартин Коломы на Tatra, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Девятый этап прошел в окрестностях города Писко. Спецучасток длиной 311 км стал «сборной солянкой» из дакаровских препятствий: сначала были дюны, потом «феш-феш», а под конец еще и извилистые горные дороги. Практически все экипажи столкнулись с трудностями на трассе.

«Сегодня был парный старт, на который мы вышли в паре с Жераром де Роем. Мы ехали за „летучим голландцем“ и не геройствовали, тем более что у него был приличный темп, который мы бы самостоятельно держать не смогли. В одном месте он не смог взять боковой уклон и не поднялся, а у нас получилось и мы ушли дальше, — рассказывает Сергей Вязович. — Вышли на трек первыми и здесь трудно пришлось штурману. Пока он выбирал направление в сомнениях, я, как пилот, нервничал и перестраховывался. В итоге из-за долгого принятия решения, куда ехать, мы подсели на одном из пиков. Скорость была неподходящая, и мы подвисли на верхушке, но откопались за минут пять. За 20−30 км до финиша вошли в горную часть, где было узко для грузовиков. Дима Сотников сдавал задним ходом, и впереди, как показалось, лежал Iveco. На финише узнали, что это был грузовик Федерико Виллагры. Последний участок шли неуверенно, рвано и нервно».

Вместе с тем, МАЗ Сергея Вязовича финишировал вторым, проехав спецучасток за 4 часа 33 минуты. Победителем заезда стал Эдуард Николаев, который был быстрее на 14 минут. В общем зачете белорусы поднялись на шестое место с отставанием в 6 часов 19 минут от лидирующего в гонке российского экипажа. Около 14 минут отделяет «самый быстрый МАЗ» от пятого места.

МАЗ Алексея Вишневского финишировал с повреждениями. На трассе в него врезался грузовик Tatra, которым управлял чех Мартин Коломы. Впрочем, белорусам это не помешало добраться до финиша с хорошим временем.


«Ничего не предвещало беды. Мы ехали страховать Александра Василевского, догнали его, держались позади, вместе шли по дюнам. В какой-то момент мы остановились „поджать“ и простояли минуты четыре. Думали, что Саша впереди уже, а вышло наоборот, так как он долго искал одну из контрольных точек. Мы были в каменистом горном ущелье, перевалились через перекат и там нас ждал второй резкий подъем, где мы остановились задом вверх. Буквально через пять секунд в нас врезался Мартин Коломы, сильно разбив нам автомобиль. МАЗ Василевского приехал чуть позже и вытянул Tatra, чтобы мы могли выехать», — описал ситуацию Алексей Вишневский.






Самый молодой белорусский пилот показал седьмое время — 5 часов 21 минуту, что более чем на час отличается от лучшего результата. В генеральной классификации грузовик находится во второй десятке.

Александр Василевский проехал этап на восьмом месте, оставив на трассе 5 часов 34 минуты. Победителю заезда он проиграл 1 час 14 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж занимает восьмую строчку с отставанием от Эдуарда Николаева в 10 часов 12 минут.


«Спецучасток мы прошли неплохо, нигде не стояли. Помогали мотоциклистке: девушка стояла и просила помощи. Вышли механик и штурман, чтобы помочь ей поднять мотоцикл и вытащить на дюну. Позже пришлось тащить Tatra, которая врезалась в МАЗ Вишневского. Задача была отыграть 37 минут у Hino, и мы выиграли у него больше часа, поэтому день удался», — доволен заездом Александр Василевский.

Последний этап ралли-рейда приведет гонщиков в Лиму. По пути в столицу экипажи ожидает 112-километровый спецучасток. И хотя организаторы обещают серьезные испытания на трассе, едва ли завершающий заезд преподнесет какие-то сюрпризы.

Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девятый этап прошел в окрестностях города Писко. Спецучасток длиной 311 км стал «сборной солянкой» из дакаровских препятствий: сначала были дюны, потом «феш-феш», а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дальнобойщик из Витебска после пожара в кабине фуры лежит в коме в Ярославле. Поможем семье?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Единство
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика