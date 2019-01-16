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Дальнобойщик из Витебска после пожара в кабине фуры лежит в коме в Ярославле. Поможем семье?
Тридцатилетний дальнобойщик из Витебска Святослав Турок чуть не сгорел в своей машине в Ярославле. Фуру тушили два пожарных расчета. Святослав получил тяжелые ожоги и сейчас находится в реанимации в искусственной коме.
ЧП случилось около девяти утра 10 января на улице Гагарина в российском Ярославле — загорелась кабина грузового Renault, на котором Святослав вез груз из Польши. Вероятно, воспламенилась проводка.
Пожар
В больнице, где лежит Турок, информацию о его состоянии не дают. Как рассказала супруга Святослава Юлия, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. У него ожоги, в том числе и внутренних органов.
Чтобы Святослав мог легче переносить боль, его погрузили в искусственную кому — бессознательное состояние на определенное время.
Никаких медикаментов покупать не нужно, правда, в больнице просят по возможности приносить впитывающие пеленки и влажные салфетки.
Юлия Турок ночью 16 января вернулась на некоторое время домой. В Витебске она намерена быстро решить неотложные дела и вернуться в Ярославль. Ее мама специально взяла отпуск, чтобы смотреть за их со Святославом сыновьями. Старшему Артему — 9 лет, а Захару всего год.
На поддержку работодателя рассчитывать не приходится. Юлия узнала о случившемся от двоюродного брата мужа, тоже дальнобойщика. Ему позвонил знакомый, который был свидетелем пожара. Работодатель с Юлией вообще не связывался.
— Муж работает в польской фирме, ездит на их фурах около двух лет. Около года назад с ним заключили трудовой договор. Я спрашивала у представителя фирмы о страховке, мне сказали, что страховки у мужа нет, она была только на неделю, когда ему оформляли визу. Говорили еще что-то про то, что страховка у них одна на всех водителей. О больничном в нашем понимании говорить вообще не приходится, — рассказала Юлия.
Святослав уже много лет работает дальнобойщиком в зарубежных организациях.
— Мы привыкли. Он работал у российского нанимателя, теперь вот у польского. Дома бывал примерно один раз в неделю. Если не в выходные, то близко к ним. У дальнобойщиков строгий режим в части перерывов в поездках. Что будет теперь, не знаю, — говорит Юлия Турок.
Пока мужчину в Ярославле лечат бесплатно. Как гражданину Беларуси экстренную помощь оказывают за средства бюджета. Юля уже связалась с больницей скорой помощи в Витебске, узнала, что туда можно будет перевезти мужа, как только ярославские медики позволят:
— Я очень надеюсь, что в обозримом будущем перевезу мужа в Витебск.
Сколько будет стоить перевозка на более чем 900 километров на специальном транспорте, женщина пока не знает.
Юлия в отпуске по уходу за ребенком, Святослав был единственным в семье, кто зарабатывал. Теперь женщина и не знает, как будет со всем справляться. Она готова принять помощь — с ней можно
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Тридцатилетний дальнобойщик из Витебска Святослав Турок чуть не сгорел в своей машине в Ярославле. Фуру тушили два пожарных расчета. Святослав получил тяжелые...
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