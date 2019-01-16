Пять вредных заблуждений о раке

Онкоэпидемиолог Антон Барчук, популяризатор науки, участник ежегодного слета просветителей фонда «Эволюция», объяснил для посетителей « Mail Здоровье » несостоятельность стереотипов об онкологических заболеваниях. GO.TUT.BY приводит некоторые из них.



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По человеку всегда понятно, что у него рак

Это неправда. Догадаться, что у человека рак, можно только на стадии распадающейся опухоли. И то — часто диагноз совсем не очевиден.

Чтобы поставить диагноз при онкологическом заболевании, нужна биопсия — то есть исследование кусочка опухоли под микроскопом. Это сильно отличает онкологические заболевания от многих других болезней, при которых диагноз зачастую ставится на основе внешних признаков.

Все разговоры в стиле «у вас, скорее всего, рак» не могут быть основаны на внешнем виде пациента. Даже если саму опухоль видно невооруженным взглядом, биопсия все равно нужна, чтобы понять, как ее лечить.

Рак нельзя предотвратить

Больше трети всех онкологических болезней — предотвратимы. Теоретически профилактика стоит дешевле скрининга, но профилактика профилактике рознь. Вопрос скорее в том, какими методами ее осуществлять. Например, с курением. Это может быть и дорогая медикаментозная терапия курильщиков, а может быть государственный запрет на продажу табака.

Есть, конечно, эффективные виды профилактики, которым мало альтернатив и которые стоят дорого. Например, вакцина для профилактики заражения вирусом папилломы человека стоит дорого. Вакцинация — в принципе дело не дешевое, но в целом оправданное с точки зрения инвестиций. В перспективе нескольких десятилетий вакцинация от ВПЧ выгоднее, чем другие методы борьбы с раком шейки матки.

Профилактикой можно заниматься самому, без врача. Самые эффективные методы — часто и самые простые: ежедневная умеренная физическая нагрузка, ограничение определенных продуктов, алкоголя, курения. Это все не только профилактика рака, а всего спектра хронических неинфекционных заболеваний.

Лечить рак очень дорого

Зависит от того, о каком заболевании речь, и на какой стадии оно выявлено. Современные онкологические препараты действительно безумно дорогие, и часто — неоправданно дорогие. Это понятно: разработка лекарств стоит дорого, и у них будет небольшое количество покупателей.

Если говорить о ранних стадиях, тут нужно отучать врачей от использования дорогостоящих методик. Недавний пример: сомнительные преимущества роботизированной эндоскопической хирургии в онкологии. Это гораздо дороже, чем делать обычную открытую операцию, хотя с точки зрения риска умереть она ничуть не хуже.

Высокие технологии не всегда означают высокое качество. Для большинства людей лечение рака не должно быть дорогим, хотя бы потому, что для лечения большинства видов рака высокие технологии просто не нужны. Нам сейчас нужны не высокие технологии, а высокое качество стандартного лечения.

Если у тебя нашли рак — ты от него так или иначе однажды умрешь

Разные опухоли означают разные исходы. Если это рак легкого или рак поджелудочной железы на поздней стадии, то, скорее всего, вы действительно умрете, хотя даже для этих высоколетальных опухолей сейчас ситуация становится все лучше. Но если это рак молочной железы или рак кожи, то при правильном лечении вы, скорее всего, умрете не от рака, а от других причин. Есть опухоли предстательной железы, которые вообще рекомендуют не трогать, не лечить.

Здесь очень важен вопрос коммуникации. Пациент всегда должен обсуждать с врачом, что его ждет, если он будет лечиться, а что — если не будет.

Не может быть одного жесткого ответа в стиле: «Если ты не будешь лечиться — точно умрешь». Задача врача — максимально понятно объяснить, как пациенту следует планировать свою жизнь.

Пациент всегда должен делать осознанный выбор. Особенно, если от этого зависит качество его жизни.

Рак — самый страшный из возможных диагнозов

Нет. Есть диагнозы куда страшнее. Например, системные заболевания, или серьезные неврологические расстройства, излечение от которых невозможно Если говорить о курильщиках, то психологически больше пугает не рак легкого, а облитерирующий тромбангиит. При этом заболевании пациент чувствует дикие боли, и в итоге приходится ампутировать конечности. И вот это выглядит куда страшнее рака

К тому же, рак — очень разнородное заболевание. Некоторые опухоли вообще не должны пугать — например, большинство опухолей кожи прекрасно лечатся.