В МИД презентовали проект улучшения системы поддержки экспорта в Беларуси





Заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко провел встречу с представителями Немецкой экономической группы.

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко сегодня на прошедшей встрече с представителями Немецкой экономической группы в нашей стране обсудил проект по совершенствованию системы поддержки экспорта товаров и услуг в Беларуси, информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Как стало известно, стороны в ходе мероприятия сфокусировали внимание на финансовом механизме и инструментам поддержки экспорта.

Также присутствующие рассмотрели вопросы, затрагивающие развитие ярмарочно-выставочной деятельности, оказание маркетинговых и консультативных услуг.