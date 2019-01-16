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В МИД презентовали проект улучшения системы поддержки экспорта в Беларуси

17.01.2019 09:10 — Разное | Ежедневник  
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В МИД презентовали проект улучшения системы поддержки экспорта в Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко провел встречу с представителями Немецкой экономической группы.

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко сегодня на прошедшей встрече с представителями Немецкой экономической группы в нашей стране обсудил проект по совершенствованию системы поддержки экспорта товаров и услуг в Беларуси, информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Как стало известно, стороны в ходе мероприятия сфокусировали внимание на финансовом механизме и инструментам поддержки экспорта.

Также присутствующие рассмотрели вопросы, затрагивающие развитие ярмарочно-выставочной деятельности, оказание маркетинговых и консультативных услуг.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко провел встречу с представителями Немецкой экономической группы.
 
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