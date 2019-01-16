



По словам министра иностранных дел Владимира Макея, Беларусь является полноправным членом мирового сообщества, проводит независимую внешнюю политику, что и есть наше общее достижение и величайшая ценность.

«Беларуси сегодня удалось расширить круг союзников и зарубежных партнеров, открыть и закрепить за собой новые перспективные рынки. Наша страна стала одним из инициаторов и активных участников интеграционных проектов в Евразии, площадкой для решения острых проблем в Европейском регионе и донором как минимум европейской безопасности», - заявил владимир Макей в интервью БЕЛТА .

А на вопрос о том, много ли у Беларуси друзей и есть ли враги, глава МИД ответил, что внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность Беларуси основывается на национальных интересах.

По словам Макея, ее основные принципы и приоритеты определены президентом - это многовекторность, добрососедство, миролюбие.

«С этих позиций мы разговариваем с зарубежными партнерами, расширяя круг единомышленников и союзников», - дополнил он.

«Поневоле всплывает в памяти известный афоризм, суть которого сводится к тому, что в политике нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов - есть интересы. Друзья и враги - тоже вопрос дискуссионный, у нас есть партнеры на международной арене», - сказал Макей.

Как заметил глава МИД, сегодня Беларусь выстроила конструктивные политические и взаимовыгодные экономические отношения с большинством стран мира на всех континентах, при этом страна стремится оптимизировать и сбалансировать свои интересы между различными полюсами силы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей: главное достижение трех десятилетий – Беларусь состоялась как суверенное государство По словам министра иностранных дел Владимира Макея, Беларусь является полноправным членом мирового сообщества, проводит независимую внешнюю политику, что и есть...

«Определив внешнеполитические приоритеты, мы целенаправленно работаем над их предметным наполнением. Наши ключевые направления - страны-соседи, включая Россию, партнеры по СНГ - не противоречат усилиям по выстраиванию прагматичных отношений с Евросоюзом, США, государствами дальней дуги. И эта работа будет продолжена», - сказал министр.