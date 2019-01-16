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У ветерана в РФ отобрали выданные по ошибке подарки

17.01.2019 09:34 — Разное | UDF  
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Фото: Елена Афонина / ТАСС
В поселке Разумное Белгородской области сотрудники администрации отобрали врученные по ошибке подарки у 96-летней Лидии Новосельцевой — ветерана Великой Отечественной, пишет «Fonar.tv».

«Бабушка со слезами говорила, что ей было очень обидно, давно не поздравляли», — рассказала изданию ее правнучка.

Чиновники перепутали женщину с другой пенсионеркой. Зайдя в квартиру, они сразу же вручили ей пакет с подарком и букет цветов, а затем стали поздравлять с Новым годом, но назвали чужое имя, о чем Новосельцева им сразу же и сообщила.

«Они забрали пакет, извинились, но оставили ей букет и ушли совершенно в другой подъезд», — добавила родственница.

По словам собеседницы издания, в 2017 году ее прабабушку забыли поздравить с 95-летием. В прошлом году к ней также не приходили.

В подарочном пакете лежали одеяло или подушка и конфеты.

Правнучка рассказала о произошедшем в соцсетях, после чего Лидии Новосельцевой позвонили из администрации и пообещали прийти к ней на 97-летие.

10 января сообщалось, что бывший директор департамента капстроительства Севастополя Андрей Попов пойдет под суд за выдачу ветеранам непригодных для жилья квартир.

 
 
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В поселке Разумное Белгородской области сотрудники администрации отобрали врученные по ошибке подарки у 96-летней Лидии Новосельцевой.
 
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