У ветерана в РФ отобрали выданные по ошибке подарки

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— рассказала изданию ее правнучка.Чиновники перепутали женщину с другой пенсионеркой. Зайдя в квартиру, они сразу же вручили ей пакет с подарком и букет цветов, а затем стали поздравлять с Новым годом, но назвали чужое имя, о чем Новосельцева им сразу же и сообщила.— добавила родственница.По словам собеседницы издания, в 2017 году ее прабабушку забыли поздравить с 95-летием. В прошлом году к ней также не приходили.В подарочном пакете лежали одеяло или подушка и конфеты.Правнучка рассказала о произошедшем в соцсетях, после чего Лидии Новосельцевой позвонили из администрации и пообещали прийти к ней на 97-летие.10 января сообщалось, что бывший директор департамента капстроительства Севастополя Андрей Попов пойдет под суд за выдачу ветеранам непригодных для жилья квартир.