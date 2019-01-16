ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полицейские скрыли наезд пьяного российского судьи на девушку

17.01.2019 09:22 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Егор Алеев / ТАСС
ГИБДД России инициирует служебную проверку сотрудников, которые не внесли в базу данные о ДТП с краснодарским судьей. Об этом в среду, 16 января, в управлении ведомства по Кубани сообщили РИА Новости.

Как объяснили в управлении, в течение 48 часов с момента ДТП подразделения ГИБДД обязаны передавать информацию об аварии в ведомственную базу. Однако по непонятным причинам это сделано не было. В управлении также рассказали, что судья на месте ДТП предъявил удостоверение.

Уже на следующий день представитель военной прокуратуры приехал в УГИБДД и забрал дело об аварии по подследственности в военную прокуратуру. Комментариев от военной прокуратуры Южного военного округа (ЮВО), военного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по ЮВО и Краснодарского гарнизонного военного суда пока не поступало.

15 января сообщалось, что на Кубани мужчина, похожий на военного судью Арсена Крикорова, находясь в состоянии опьянения, сбил девушку на переходе и попытался скрыться от полиции.

Продолжение: Сбивший девушку судья пригрозил выслать из России очевидца ДТП

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГИБДД России инициирует служебную проверку сотрудников, которые не внесли в базу данные о ДТП с краснодарским судьей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 60-летний мужчина украл у знакомых деньги и серебро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика