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Отслужившим в армии российским срочникам запретят соцсети

17.01.2019 09:14 — Разное | UDF  
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Фото: Нина Зотина / РИА новости
Некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников собираются запретить пользоваться соцсетями. Об этом пишет газета «Известия».

Запрет коснется тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну. Срок действия запрета составит пять лет.

Соответствующие поправки подготовлены Минобороны и внесены в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих». Предполагается, что это позволит защитить государственную тайну, однако издание отмечает неспособность контролировать запрет — создание анонимных или фейковых страниц практически не удастся отследить.

В феврале 2018 года стало известно о планах Минобороны запретить военнослужащим пользоваться смартфонами с фотокамерами и системами спутниковой навигации. В Генштабе составили список устройств, которым можно будет пользоваться военнослужащим. Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.

 
 
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Запрет коснется тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну.
 
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