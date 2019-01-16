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Сколько белорусов получают зарплату больше 10 тысяч рублей, а сколько - меньше 300

17.01.2019 09:07 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
В Беларуси зарплату от 10 тысяч рублей и выше в ноябре прошлого года получали 0,1% работников. Такая информация следует из данных Белстата по распределению численности работников по размерам начисленной зарплаты в ноябре 2018 года.

На начало ноября в экономике было занято 4 миллиона 341,8 тысячи белорусов. То есть зарплату больше 10 тысяч рублей получали около 4,3 тысячи человек. Отметим, что наши подсчеты носят приблизительный характер.

При этом число работников с зарплатой больше 10 тысяч рублей заметно отличается по регионам. К примеру, в Минске 0,3% работников получали больше 10 тысяч рублей, в Минской области — 0,1%, а в Могилевской и Гродненской — 0% (то есть если кто-то и получал такую сумму, то это совсем незначительное число работников, так как после округления итоговой цифры все равно получилось 0%).

Зарплату в промежутке от 7000 до 10 000 рублей в ноябре получали 0,2% работников, от 5000 до 7000 рублей — 0,3%, от 3000 до 5000 рублей — 1%, от 2000 до 3000 рублей — 2,8%, от 1500 до 2000 рублей — 5,8%, от 1000 до 1500 рублей — 19,3%.

При этом зарплату до 300 рублей получали в ноябре 3% работников, от 300 до 400 рублей — 10,9%, от 400 до 500 рублей — 10,5%, от 500 до 600 рублей — 10,6%, от 600 до 800 рублей — 19,6%, от 800 до 1000 рублей — 15,9%.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси зарплату от 10 тысяч рублей и выше в ноябре прошлого года получали 0,1% работников.
 
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