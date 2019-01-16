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В Беларуси решили, как правильно определять, в социально опасном ли положении ребенок

17.01.2019 08:55 — Разное | UDF  
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Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters
В Беларуси решили, как правильно определять, находится ребенок в социально опасном положении (СОП) или нет. Это регулирует постановление Совета министров от 15 января 2019 года № 22. Подробности сообщает Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Если родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка, то ситуацию могут посчитать социально опасной. Речь идет о том, что ребенка оставляют без еды, препятствуют его обязательному общему базовому образованию (в любой форме его получения), систематически не выполняют рекомендации медработников по диагностике, лечению и (или) медицинской реабилитации ребенка и это угрожает его жизни и (или) здоровью.

Также ребенок может оказаться в СОП, если родители не следят за его поведением и образом жизни и ребенок совершает правонарушения. Если взрослые ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком и возникает опасность для его жизни и здоровья, то несовершеннолетнего тоже могут отнести к категории находящихся в СОП.

Документ регулирует работу госорганов и организаций в плане выявления и признания детей находящимися в СОП. Он еще не опубликован и вступает в силу с 1 февраля 2019 года. Решения о признании детей находящимися в СОП, которые приняли до этого, будут пересматривать в течение шести месяцев.

 
 
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В Беларуси решили, как правильно определять, находится ребенок в социально опасном положении (СОП) или нет.
 
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