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Беларусь попала в двадцатку стран с самыми красивыми женщинами

17.01.2019 08:47 — Разное | UDF  
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Топ-20 самых красивых женщин был опубликован по итогам крупнейших международных конкурсов красоты.

Как сообщает Missosology, страной с самыми красивыми девушками признали Венесуэлу. Именно у представительниц этой страны больше всего побед в престижнейших международных конкурсах красоты в 2018 году.

В частности, первое место Венесуэле принесли победившая на конкурсе "Мисс интернэшнл" Марием Веласко, ставшая второй на "Мисс Вселенной" Стефани Гутьеррес, а также девушки, представлявшие Венесуэлу на конкурсах "Мисс мира", "Мисс Земля" и "Мисс супранэшнл".

Таким образом Венесуэла обогнала Филиппины на несколько пунктов.

На третьей позиции Мексика, на четвертой - ЮАР и на пятой - Вьетнам, впервые вошедший в пятерку Топ-20.

У Беларуси - 18-я позиция в рейтинге. Отметим, что это единственная страна из бывших республик СССР в рейтинге.

Из соседей Беларуси в Топ-20 входит также Польша, которая заняла 14-ю строчку.

Беларусь попала в двадцатку стран с самыми красивыми женщинами

 
 
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Рейтинг был составлен по итогам международных конкурсов красоты.
 
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