Беларусь попала в двадцатку стран с самыми красивыми женщинами

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Как сообщает, страной с самыми красивыми девушками признали Венесуэлу. Именно у представительниц этой страны больше всего побед в престижнейших международных конкурсах красоты в 2018 году.В частности, первое место Венесуэле принесли победившая на конкурсе "Мисс интернэшнл" Марием Веласко, ставшая второй на "Мисс Вселенной" Стефани Гутьеррес, а также девушки, представлявшие Венесуэлу на конкурсах "Мисс мира", "Мисс Земля" и "Мисс супранэшнл".Таким образом Венесуэла обогнала Филиппины на несколько пунктов.На третьей позиции Мексика, на четвертой - ЮАР и на пятой - Вьетнам, впервые вошедший в пятерку Топ-20.У Беларуси - 18-я позиция в рейтинге. Отметим, что это единственная страна из бывших республик СССР в рейтинге.Из соседей Беларуси в Топ-20 входит также Польша, которая заняла 14-ю строчку.