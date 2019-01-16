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Беларусь попала в двадцатку стран с самыми красивыми женщинами
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Как сообщает
В частности, первое место Венесуэле принесли победившая на конкурсе "Мисс интернэшнл" Марием Веласко, ставшая второй на "Мисс Вселенной" Стефани Гутьеррес, а также девушки, представлявшие Венесуэлу на конкурсах "Мисс мира", "Мисс Земля" и "Мисс супранэшнл".
Таким образом Венесуэла обогнала Филиппины на несколько пунктов.
На третьей позиции Мексика, на четвертой - ЮАР и на пятой - Вьетнам, впервые вошедший в пятерку Топ-20.
У Беларуси - 18-я позиция в рейтинге. Отметим, что это единственная страна из бывших республик СССР в рейтинге.
Из соседей Беларуси в Топ-20 входит также Польша, которая заняла 14-ю строчку.
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Рейтинг был составлен по итогам международных конкурсов красоты.
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