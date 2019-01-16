Станет ли Лукашенко ездить за зарплатой в Москву?





Чего хочет Россия?

Согласится ли глава Беларуси на предложения Лаврова?

Валерий Карбалевич. Фото: Радыё Свабода

К чему следует готовиться Беларуси?

Что стоит за информационными выпадов в сторону Беларуси на центральных российских телеканалах?

Каким образом белорусское руководство может противостоять российскому давлению?

Если высокопоставленные российские чиновники давали понять, что никаких компенсаций не будет, то стоит ли на них рассчитывать вообще?

И что в сухом остатке?

