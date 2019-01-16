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Станет ли Лукашенко ездить за зарплатой в Москву?
Чего хочет Россия?
Лавров уточнил, что Россия имеет в виду под идеей интеграции в рамках союзного государства. По его словам, речь не идет о создании государственных органов — только об экономической интеграции, то есть, о переходе двух государств на единую валюту, единая денежно-кредитная политика, единая финансовая, налоговая политика.
Иначе говоря, Россия настаивает, чтобы Беларусь перешла на российский рубль. И это означает, что Беларусь не сможет проводить свою макроэкономическую, кредитно-денежную политику, то есть, лишается очень важных элементов государственного суверенитета. С экономической токи зрения, она ничем не будет отличаться от любой российской губернии. Последует ли за этим дальнейшее объединение двух государств, неясно, но это уже и не важно. Вполне возможно, что после этого Беларусь останется независимой, будет иметь все независимые институты, но без возможности проводить собственную макроэкономическую политику. Это главное.
Согласится ли глава Беларуси на предложения Лаврова?
Когда много лет назад обсуждался вопрос о введении единой валюты, Лукашенко настаивал на существовании двух эмиссионных центров. Это был способ увильнуть от объединения денежных систем. Ведь лишиться своих денег, макроэкономической политики – это упустить огромный кусок власти. И тогда, как Лукашенко говорил, придется ездить за зарплатой в Москву.
Беларусь до сих пор не вступила во Всемирную торговую организацию. Почему? Потому что членство в ВТО предполагает некие ограничения в экономической политике. А тут предлагают вообще лишиться своих денег. Лукашенко на это не пойдет.
Валерий Карбалевич. Фото: Радыё Свабода
К чему следует готовиться Беларуси?
Первый шаг России — отказ от нефтяного гранта, от компенсации налогового маневра. Но этим дело не ограничится. Накануне Нового года российский посол Бабич в интервью ТАСС сказал, что в следующем году может возникнуть вопрос о ценах на газ. На 2019 год вопрос как бы урегулирован, а на 2020 год — открыт. То есть, Россия может пойти на повышение цен на газ, значит, рычаги давления у России есть. Беларусь может лишиться большого куска российской экономической поддержки со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Что стоит за информационными выпадов в сторону Беларуси на центральных российских телеканалах?
Это тоже элемент давления на Беларусь. Кремлю действительно не по душе некоторые заявления Беларуси и, главное, действия в направлении США — то, что в Минске может увеличиться количество американских дипломатов. Понятно, что России это не нравится.
Каким образом белорусское руководство может противостоять российскому давлению?
Во-первых, это переход к режиму экономии во всем. Во-вторых, какие-то жесты в сторону Запада. Я не удивлюсь, если будет введен мораторий на смертную казнь. И самое главное. Я думаю, Лукашенко рассчитывает втянуть российскую сторону в переговорное болото: давайте говорить на тему интеграции. Год, два. И одновременно Россия начнет компенсации за налоговый маневр. То есть, деньги будут идти, и переговоры о союзном государстве будут идти, но могут ни к чему не привести. Думаю, именно такая тактика на российском направлении взята на вооружение Лукашенко. Но я не думаю, что она сработает, вряд ли таким образом удастся ввести в заблуждение россиян.
Если высокопоставленные российские чиновники давали понять, что никаких компенсаций не будет, то стоит ли на них рассчитывать вообще?
Они говорят, что компенсация может быть, если Беларусь пойдет на те предложения и требования, о которых высказался Лавров (см.выше). Только на таких условиях. А поскольку Беларусь не хочет на это идти, то, скорее всего, и компенсации не будет.
И что в сухом остатке?
Беларуси придется жить без значительной части российских субсидий.
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Что нужно России и как белорусское руководство собирается противостоять давлению — объясняет Карбалевич.
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